En julehilsen om rikets tilstand

Nå nærmer julen seg med stormskritt, og landets borgere gjør seg klare for å la julefreden senke seg.

Dette året har vært et rikt år med mange opp- og nedturer. Først vil jeg begynne med en hyllest til alle mennesker i dette langstrakte land som lever fredelig side om side, og som respekterer både hverandre og landets lover og regler.

Især tenker jeg på hendelsen som satte rettsstaten Norge på prøve ved at politidirektøren tok loven i egne hender og gjorde et forsøk på å stanse en lovlig ytring som å brenne koranen. Jeg personlig har fått mitt første hvite hår etter dette, det alene skylder jeg på POD-direktøren. Men jeg tar gjerne det første hvite hårstrå og mange flere, så lenge våre grunnleggende verdier er intakte og forblir slik.

Til de som satt stille i båten og respekterte landets lover

Jeg vil gi en ekstra hyllest til alle muslimer som satt stille i båten og respekterte Norges lover, ytringsfriheten og de verdiene dette landet er tuftet på. Selv om dette for de fleste er en selvfølge, så synes jeg at de fortjener en hyllest, om ikke annet for å vise avstanden mellom den vanlige muslim og de reaksjonære.

Det er nettopp disse verdiene som gjør at Norge er det beste landet å være borger i, enten man er religiøs, ikke-troende, har en annen legning eller farge. En hyllest til det landet som ivaretar mine og dine rettigheter til å være akkurat den vi ønsker å være.

Jeg vil også i disse «skam»-dager rette litt skam over de menneskene som ønsket å kaste Norges lover, grunnloven, og individets rett til ytringer på bålet for å redde Koranen fra det samme bålet.

Jeg håper de samme menneskene ikke setter ribben, medisterkakene eller julepølsen fast i halsen når maten skal skylles ned med store mengder av øl og akevitt. Det er de samme verdiene som har formet tradisjonene vi svømmer i nå om juledagene, og den røde boken dere ofret så lett på bålet for noen uker siden. De samme verdiene og tradisjonene som er med på å skape årets kanskje fineste minner.

Selvvalgt syn

Mange forskere, og lege Ingvard Wilhelmsen inkludert, sier at man velger selv hvordan man ser på ting, at vi mennesker har selv kontroll på våre måter å tenke og tolke ting på.

Så Norge anno 2019, på full fart inn i 2020:

Et godt land å bo i, et trygt land og la barna vokse opp i, et helsevesen som fungerer bra, et rettssystem som leverer rettferdighet når urett blir utført, en befolkning med fred og ro i sinnet, etter mitt syn en gjestfri befolkning med mål om å inkludere alle, uavhengig av farge, legning, religion, og etnisitet. Men det viktigste av alt, en stat med ytringsfrihet, demokrati , likestilling og åpenhet.

Ingen tale om rikets tilstand er fullkommen uten oppfordringer for dagen i morgen.

Min oppfordring for dagen i morgen

Min oppfordring som en innflytter i en ny by med en annen bakgrunn og fortid enn naboen, er grip dagen og vær stolt av at dere er så norske som dere er. Fortsett med deres gjestfrihet og deres vestlige verdier. Ikke ha toleranse for intolerante holdninger og kulturer. Fortsett og inkluder og integrer mennesker dere blir kjent med, og ikke la mediebildet definere vår hverdag.

Husk, du er ikke bare ansvarlig for det du har sagt, men også for det du ikke sa da det var helt nødvendig å si noe.

Med det sagt, Vi har det godt i dette landet, og det skal vi fortsette å ha. Men ingenting kommer gratis, ei heller er noe garantert permanent. Vi må alle jobbe for å opprettholde freden, roen og verdiene.

Alene virker dette som en umulig oppgave å gjennomføre, men sammen står vi sterke.

God jul og godt nytt år.