En kvart million kroner samlet inn etter Stålsett-saken

Innsamlingen som opprinnelig skulle dekke tidligere biskop Gunnar Stålsetts bot på 10.000 kroner, har fått inn over 270.000 kroner.

Beløpet kommer fra nærmere 1.500 givere, skriver Aftenposten.

Initiativtakeren til innsamlingen , Silje Haavet Golden, opplyste opprinnelig at alt over 10.000 kroner går som julegave til Lula Tekle, den eritreiske kvinnen som arbeidet for Stålsett.

Hun opplyser nå at midler over 80.000 kroner går til organisasjonen Mennesker i Limbo – etter ønske fra den tidligere biskopen. Stålsett ønsker dessuten å dekke boten av egne midler.