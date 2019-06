En lilla sekk med stjerner og enhjørning kan skape mange bekymringer

Eieren av denne sekken er en liten gutt. Ja, du hørte riktig. Det er en liten gutt på seks år som eier denne.

Av May Liss Tollefsen Akselsen, blogger bak «Mayas hjørne»

I gangen, på en knagg, henger en sekk. En helt ny sekk, lappene henger fortsatt på.

Den er lilla med stjerner og har en stor enhjørning nederst på sekken. Eieren av denne sekken er en liten gutt. Ja. du hørte riktig. Det er en liten gutt på seks år som eier denne. Oppi sekken ligger et likt pennal med mange flotte farger. Det er også helt nytt.

Ikke noe enkelt valg

Vi kjøpte denne sekken i dag på Metro-senteret av ei veldig hyggelig dame som synes han var skikkelig tøff som kjøpte akkurat denne sekken. Det var ikke noe lett valg for ham.

Først ville han ha en blå og svart med fotballspiller, og jeg spurte om han var sikker på valget. Han så på meg og hele utstrålingen sa at dette var ikke den sekken han egentlig ville ha. Vi snakket lenge om at han kunne velge akkurat hvilken sekk han ville, og det var jo det at noen kunne le av han på skolen som kom fram at var problemet.

«Ja, hvis noen gjør det så får du bare si at det ikke finnes noen jente- og guttesekker»!

Følelser i sving

Jeg kjente at jeg hisset meg opp litt, men det gikk fort over. Det som er vanskelig og gjør meg ekstra sint er at jeg vet at det vil skje, noen vil såre han og si at han har en jentesekk.

Styrer jeg han rett i det ved at han får velge denne sekken som da er lilla med enhjørning? Er jeg da en dårlig mamma ved at jeg lar han få denne sekken og møter da ganske sikkert sårende kommentarer på veien, eller skal jeg da la han velge fotballsekken og vite at det var egentlig den han ikke ville ha?

Da sparer jeg han for det vonde, men har han det noe godt inni seg ved å velge noe han ikke ønsker seg bare fordi det er det som er forventet av han?

Nei, jeg synes ikke det. For han elsker regnbuer, enhjørninger, pokemon og vakre farger. Han skal få bruke det han vil, og kjøpe den skolesekken som han vil ha selv.

Jeg vet ikke hva som er riktig å gjøre, men jeg følger magefølelsen.

- Jeg følger magefølelsen

Den sier at vi som foreldre må gjøre han så trygg på seg selv at han kan gå med den lilla skolesekken første skoledag og være stolt av det. Jeg tenker også at det er viktig at alle med barn der ute snakker om dette temaet - om å være litt ulik alle de andre.

Men jeg sier som jeg har sagt før:

Vi er nødt til å få bort disse avdelingene som er laget for jenter og gutter, eller henge skolesekkene blandet. Ikke at det på den ene siden er guttesekker, og på den andre siden jentesekker.

Hvorfor gjøre det så vanskelig?

Dette innlegget er innhentet fra Mayas Hjørne med skribentens velsignelse.