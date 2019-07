En mann er funnet død i Åsane i Bergen

Mannen skal ha blitt funnet i et terreng vest for Rollandoksen i Åsane.

En mann har vært savnet i området i flere dager og ble meldt savnet torsdag kveld. Lørdag klokken 12.40 ble en mann i samme område funnet død, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

- Vi har ikke identifisert den døde ennå, men det er ingen andre som er savnet i området, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet informerer videre om at pårørende til den savnede er informert om funnet, og at de har ingen opplysninger som gir grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart.