En mann er funnet omkommet i Finnmark

Politiet bekrefter til iFinnmark at de har gjort funn av en person i område der en mann ble meldt savnet søndag kveld.

(iFinnmark.no) – Vi kan bekrefte at det like før klokken 07.00 ble funnet en død person i område der den savnede mannen ble borte. Identiteten er ikke kjent, men det er ingen andre personer som har blitt meldt savnet i det område, sier Ann Rigmor Søderholm ved operasjonssentralen til politiet.

Hun forteller at de har varslet de pårørende til reindriftsutøveren som ble meldt savnet søndag om at de har gjort funn.

– Jeg kan ikke si noe mer utover det ettersom mannen ikke er identifisert. Ellers har politiet, Røde Kors, Redningskøyta og brannvesenet vært i aksjon i hele natt, og det var Sea Kingen som oppdaget mannen.

Bakgrunn:

Søndag kveld like før 20.30 fikk politiet melding om at en reindriftsutøver var meldt savnet av familien. Mannen skulle dra for å sjekke til reinen på Måsøy, og hadde ikke gitt lyd fra seg på en god stund.

– Det ble ikke avtalt når tid mannen skulle være tilbake, men de pårørende er bekymret fordi de ikke har hørt noe fra han. Han bruker å gi lyd fra seg, sa oppdragslederen i politiet til iFinnmark da de Twittret om leteaksjonen rundt 23.00 søndag.

Kl. 02.00 meldte politiet på Twitter at mannen sin snøscooter var funnet i område Bursdadnes, og at det gikk fotspor fra stede. Redningsskøyta bisto også sammen med 12 andre som er i område.

Kl. 05.00 var ennå ikke mannen kommet til rette, og politiet fikk hjelp av Røde Kors, Sea King, redningsskøyta og Norske redningshunder til leteaksjonen.

Det var meldt om uvær i område hele går, men rundt 00.30 var det blitt bedre. Politiet sa til NRK at de skulle bruke droner når det begynte å bli lyst.

