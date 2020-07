En mann er skutt i en leilighet i Oslo: Politiet jakter flere personer

En mann skal være skutt i en leilighet på Carl Berner. Politiet jakter to til tre mistenkte.

Saken oppdateres!

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 16.12 tirsdag ettermiddag.

En mann er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet.

Operasjonsleder i politiet i Oslo, André Kråkenes, forteller til Nettavisen at mannen har skader som kan være forenlige med skuddskader.

- Et vitne har uttalt å ha observert to til tre personer på stedet. Vi søker nå etter disse to til tre mistenkte i tillegg til vitner, sier Kråkenes til Nettavisen.

PÅ PLASS: Politet er på stedet etter melding om at en person er skutt i en leilighet på Carl Berner i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Hendelsen skal ha skjedd i en leilighet et par 100 meter fra Carl Berners plass-krysset, i Christian Michelsens gate.

Politiet ble varslet om hendelsen av AMK.