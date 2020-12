En nekrolog til minne om Ernst Øyvind Tvedt

Skaperen har nå tatt Ernst Øyvind tilbake og gitt ham sin endelige hvile.

Av Espen Eckbo, komiker

Dette innlegget ble først publisert i VG. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.

Ernst Øyvind Tvedt, født og oppvokst i Lillesand, kom til verden påsken 2006 («TV2 Nøttene») som nummer 80 i en flokk på etterhvert over 100 karaktererer.

Han jobbet som spillefilmkonsulent i en av hovedstadens siste videobutikker, før han søkte seg til en kreativ fagskole. Dessverre kom han ikke inn, fordi han uforskyldt hadde lånt et kamera med «off»-knapp på mikrofonen.

I 2008 («Tett på Tre», TV2) ble Ernst Øyvind samboer med Jeanette og far til Silas.

Tre år senere fikk han anledning til å være med på en utfordrende reise gjennom norsk vinterlandskap («Nissene over Skog og Hei», TVNorge), forkledt som julenisse sammen med 23 andre deltakere. Siden har ingen sett ham, annet enn i arkiverte klipp og repriser.

Ernst Øyvind var en dedikert medarbeider. Enten det gjaldt en bortkommen kulepenn eller vansker med å finne riktig DVD-hylle, ingen problemstilling var for liten til at han ba om kyndig veiledning. Han var også selv en ledertype, i den forstand at han var flink til å sette bort oppgaver.

Ikke minst var Ernst Øyvind en kjærlig og oppmerksom far, som bare en sjelden gang trillet med seg feil baby hjem fra kafébesøk.

Men som alle komplette personligheter, hadde også Ernst Øyvind en mørk side. Han kunne både provosere og virke støtende, vel å merke uten å mene det eller forstå det selv. Så på vegne av den avlidne og til alle som har blitt såret eller følt ubehag i møte med Ernst Øyvind: Unnskyld! Det var ikke meningen.

Skaperen har nå tatt Ernst Øyvind tilbake og gitt ham sin endelige hvile. Det er en trøst å vite at nettopp det å få hvile, er akkurat hva Ernst Øyvind selv stort sett ønsket seg.

Vi lyser fred over Ernst Øyvind Tvedts minne.

ADVARSEL! Denne teksten kan i fremtiden komme til å virke utdatert eller støtende. Den vil da merkes med enda en advarsel, for å kunne bestå som den er og inspirere til fortsatt utvikling av et mangfoldig, trygt og inkluderende Norge.

Oslo, 17. desember 2020,

Espen Eckbo, Asbjørn Brekke, Ove Hoff, Rhino Thue, Waldemar, Tarald, Tørris m.fl.

