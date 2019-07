En nordmanns opplevelse av bilutleie i Syden

Etter å ha takket nei til å betale for ekstra forsikring på leiebilen i Spania mange ganger, setter Rune Bjerga seg i bilen, starter den - og krasjer.

Av: Komiker Rune Bjerga

Flyet lander og bremser opp. Vi er fremme i Spania. Malaga AirPort. Et par gamle damer fra Stavangerområdet med vi-har-vært-i-Syden-siden-de-første-flyene-begynte-å-fly-ned-der-hud klapper fornøyd.

Vi går i hyggelig dialog med andre turister rundt bagasjebåndet og må plukke minstemann ned fra båndet et par-tre ganger. Alt som normalt.

Så vandrer vi mot bilutleie-området. Liten kø. Hinsides lang ventetid. Det hele virker rart. Ikke logisk. Men jeg forstår hvorfor etterhvert. Og jeg har også hørt om fenomenet.

Vår tur. Referansenummer? Damen og resten av de sure trynene bak skranken smiler ikke én eneste gang! Vår saksbehandler har faktisk innoversmil. Hun kikker på skjermen. Ser opp.

Dere må ha forsikring!!!

Jeg sier at vi har forsikring. Ekstra, faktisk. Alt er betalt for på nett. Jeg viser bekreftelse. Hun rister på hodet. Jeg rister enda mer.

Du må betale ekstra!!!

Nei, vi har alt på det rene. Jeg viser bekreftelse på skjermen, igjen. Det begynner å koke i topplokket mitt. Jeg kjenner to av de andre fra Stavanger-flyet som står ved siden av meg og som er i samme samtalen med saksbehandlere bak skranken. Det koker der også. Og jeg har blitt advart. De skal prakke på deg masse dritt, piss og møkk som du ikke har bruk for. Jeg har fått beskjed om å si NO. Vi tre står der. NO, no, no, no. NO-ene runger i den store hallen. NO blir høyere.

Innoversmilene på de ansatte blir større. Så begynner truingen. Om dere ikke tar dette og dette og dette, ligger dere tynt an om ulykken er ute. Jeg NO’er. Klikker nesten, faktisk. Vet at alt er i orden. Blir provosert.

Damen merker at provisjonen av pisse-påprakk-produktene glir ut av hendene på henne. Blir surere og surere. Går over til Spansk og snakker ut noen ukjente gloser. Jeg tipper «forbanna kuksopp» (Jeg kan nemlig både ordene kuk og sopp på spansk).

Så gir hun opp. 20 grusomme minutter med frøken «kunden har alltid feil» er over. Hun sier til slutt at bilen er helt ny. Ingen skrammer eller sår i lakken. Ingen bulker. Nærmest som en trussel.

Vi går og finner bilen. ATOMBOMBE ... Den har masse riper! Jeg går inn til en mann i skranken der vi får ut nøklene. Tar ham med ut og sier han må notere alle skrammer, bulker og sår. Han er broren til hun i skranken. En sur fanden som gir dårlig kundeservice et enda dårligere og fattigere ansikt. Etter 10 sure, møkk sure minutter er alt notert ned.

Vi setter oss i bilen. To voksne - to barn. Det er varmt. Ungene er varme, trøtte og sure. Jeg er atom-forbanna. Jeg stiller inn speilet og setter bilen i revers - og kjører rett i en stolpe. BANG!!!

Bilutleierne smiler for første gang. Og samboer ler usammenhengende i 40 minutter til vi kommer frem til leiligheten.

Takk.