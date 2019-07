Én omkommet etter alvorlig trafikkulykke i Kvinesdal i Vest-Agder

En brannbil kjørte av veien. Flere ble skadd og en person omkom etter ulykken på Omland i Kvinesdal.

- En person omkommet, 2 lettere skadd, kjørt til sykehus. Tilsammen 5 involverte, skriver Agder politidistrikt på Twitter, klokken 13.38.

- Brannbil kjørt av veien på vei til oppdrag. Flere personer skadet. Ingen andre kjøretøyer involvert, opplyste politiet på Twitter, like før klokken 13.00 søndag ettermiddag.

Politiet rapporterte først om hendelsen klokken 12.42.

- Kvinesdal, FV456, Omland. Alvorlig trafikkulykke. Utrykningskjøretøy kjørt av veien. Nødetatene på stedet. Luftambulanse på vei. FV456 sperret, skriver Agder politidistrikt på Twitter.

Det har vært to luftambulanser på stedet etter ulykken. Et av disse har lettet, opplyser vitner på stedet til NRK.

Fylkesvei 465 Omland i Vest-Agder er stengt på ubestemt tid, skriver Vegtrafikksentralen sør.

Veien går fra Tangvall i Søgne og Hannevika i Kristiansand.

- Det er en brannbil som har kjørt av veien. Den var på vei til en ulykke der en traktor har veltet, opplyser operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til VG.

Traktor-ulykken ble rapportert av politiet klokken 12.08, og cirka en time senere, klokken 13.05, skriver politiet at to personer er kjørt til sykehus for kontroll, men fremstår som uskadd.