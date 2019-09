En person alvorlig skadet etter knivstikking i Ski

Tre personer er pågrepet på Ski jernbanestasjon.

- En person er knivstukket. Betegnet som alvorlig skadet og er på vei til AHUS. Vi søker etter gjerningsmannen som har flyktet på sykkel i retning Ski stasjon, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Like etterpå la de ut en ny melding, hvor de skriver at det er to gjerningspersoner som har stukket av.

- To gjerningspersoner har syklet fra stedet. En mann og en kvinne, Mannen er beskrevet som skjeggete og er iført lue.

Politiet besluttet å stanse togtrafikken på Ski stasjon.

- Det er fordi vi søker etter en gjerningsperson. Vi vet ikke han kan være til fare for andre, sier operasjonsleder Ronny Årstein til Østlandets Blad.

Klokken 17.31 opplyser politiet at tre personer er pågrepet.

- Politiet har pågrepet tre personer på Ski jernbanestasjon, som kan knyttes til knivstikkingen.