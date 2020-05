En person funnet skadd etter ulykke

En enslig bil skal ha kjørt av veien i Møre og Romsdal. Føreren er funnet og blir fløyet til sykehus.

Klokken 10.06 meldte Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at det var funnet en bil som hadde kjørt av veien ved Moltustranda i Herøy kommune, og at det var uvisst når dette hadde skjedd. Bilen var totalskadd, og omstendigheter på steder tydet på at personen kunne være skadd.

Det ble iverksatt store søk med politi, hundeførere, luftambulanse og redningsskøyta, ifølge TV 2.

En liten time senere opplyser politiet at de har funnet føreren av bilen på en privat adresse. Føreren er en mann i 20-årene, som er skadd. Han blir fløyet til Ålesund sykehus med luftambulanse.

Det er ikke mistanke om at det var flere bilen.

Politiet oppretter sak, og blodprøve vil bli sikret sammen med andre etterforskningsskritt.