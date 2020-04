En person har blitt knivstukket i Oslo etter masseslagsmål

Fire personer har blitt pågrepet, men fortsatt er mange på frifot.

- Politi og ambulanse er på stedet i forbindelse med at en person skal være knivstukket. Ca 10 personer har løpt fra stedet. Fornærmede får behandling i ambulansen. Ukjent skadeomfang så langt. Trolig tre biler som har kjørt fra stedet, to røde Teslaer og en eldre BMW sedan, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Borggata i Oslo ligger mellom Tøyen og Grønland, og bare et langt steinkast unna politihuset på Grønland.

- Det var et masseslagsmål på stedet, rett overfor politihuset. En patrulje fikk kontroll over en av personene, og flere personer ble sett løpende vekk stedet. Det er altfor tidlig å ha en hypotese om det kan være et gjengopprør, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

SPERREBÅND: Politiet har sperret av området. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Det er for tidlig å si noe om kjønn og alder på fornæmede. Vi søker nå i området med politipatruljer, legger han til.

Like før klokken 21.00 skriver politiet at de har stoppet en av bilene som stakk av fra åstedet.

- Patrulje har stanset en rød Tesla i krysset Fagerheimgata/Chr. Michelsens gate med fire personer i. Disse blir pågrepet ifm saken. Fornærmede kjørt sykehus med ukjent skadeomfang.