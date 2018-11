En person knivstukket på tog ved Oslo S

En person er kjørt til sykehus etter en knivstikking på et tog ved Oslo sentralstasjon. En person er pågrepet etter hendelsen.

- Rundt ti på halv fire, i ettermiddagsrushet, fikk vi melding om at det var en knivstikking her på toget på spor 16 på Oslo S, forteller politiets innsatsleder Magnus Strande.

Vektere på stedet fikk raskt kontroll på gjerningspersonen.

- Vi responderte forholdsvis resolutt med mye enheter, og ganske umiddelbart fikk vi melding om at vekterne på Oslo S hadde tatt kontroll på antatt gjerningsperson.

Den pågrepne er en mann i midten av 30-årene av utenlandsk opprinnelse. Det er en mann som ble skadd i knivstikkingen, men Strande kan foreløpig ikke si noe mer om ham eller om tilstanden hans. Ifølge VG skal han være alvorlig skadd, og vedkommende er sendt til sykehus. Hendelsesforløpet er heller ikke klart foreløpig.

Det er heller ikke kjent om det er noen relasjonen mellom de to, forteller Strande. Politiet jobber nå med vitneavhør, samt tekniske og taktiske undersøkelser.

På Twitter skriver politiet at de har kontroll på kniven som har blitt brukt.

Spor 16 er inntil videre stengt, da aktuelt tog holdes igjen der. Vi avhører flere av passasjerene som vitner, samt sikrer alle nødvendige spor. Vi har også kontroll på kniven som trolig ble benyttet. Den mistenkte er kjørt arrest, og vil bli avhørt. Vi følger også opp fornærmede — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 12. november 2018

Operasjonsleder Tor Jøkling sier tidligere til TV2 at politiet antar at én person er skadd, men utelukker ikke at det kan være snakk om flere.

– Vi har fått kontroll på den antatte gjerningspersonen og jobber med den tilskadekomne og med vitner. Vi antar at én person er skadd, men sjekker om det kan være flere skadde, sier Jøkling.

Ifølge operasjonslederen var det tilløp til panikk på stedet. Flere enheter fra politiet og ambulanser var på stedet mandag ettermiddag.

– Vi jobber med kameraovervåkning og snakker med vitner, samt følger opp den skadede på sykehus. Den anholdte vil bli kjørt til arresten for å sikre spor, sier Jøkling til VG.

Vektere på Oslo S skal raskt ha fått kontroll på gjerningspersonen.

Spor 16 på Oslo S er foreløpig stengt.

Pressevakt i NSB, Nina Schultz forteller at hendelsen ikke har ført til mange forsinkelser. Passasjerene på toget der hendelsen skjedde ble tatt av og henvist til neste tog. Ellers har det vært sporendringer, men ikke flere forsinkelser.

Spor 16 på Oslo S er nå stengt.

En person er trolig knivstukket inne på et tog på Oslo S. Vedkommende blir kjørt sykehus med ukjente skader. Ved hjelp av vektere på stedet, har vi nå kontroll på formentlig gjerningsperson. Vi foretar undersøkelser på åstedet, snakker med vitner med mer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 12, 2018

