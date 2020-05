En person omkom etter ulykke mellom lastebil og personbil

En lastebil og en personbil har vært involvert i en dødsulykke på fylkesvei 21 tirsdag morgen.

(Ha-halden.no) Klokken 09.06 rykket alle nødetater ut til fylkesvei 21 mellom Halden og Aremark like før Fjell bru. Meldingen lød på at en personbil og en lastebil hadde kollidert.

Klokken 09.35 er HAs journalist Anja Lillerud på ulykkesstedet.

På telefon forteller hun at luftambulansen også er i ferd med å lande i området og alle nødetater er på plass.

– Luftambulansen flyr over veien her nå. Det ser ut til å være en alvorlig ulykke. Trafikken er stanset i begge retninger. Ulykken har skjedd like før Fjell bru på en tilsynelatende rett strekning, forteller Lillerud.

Klokken 10.15 forteller HAs journalist på stedet at luftambulansen ikke gikk ned for landing, men sendte ned en mann med båre. Like etterpå kjørte en ambulanse fra stedet uten blålys og sirener. Viking redningstjeneste har nettopp ankommet.

Klokken 10.30 forteller politiets innsatsleder Ole Juelsen på stedet til HAs journalist at en person har omkommet i ulykken. Den omkomne er en mann og førte personbilen som var involvert i ulykken. Politiet jobber nå med å få varslet pårørende.

