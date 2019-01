En person omkom i brann

Enebolig tok fyr i Larvik i Vestfold.

En person omkom da en enebolig tok fyr på Torstrand i Larvik på torsdag, melder politiet i Sør-Øst på Twitter. Området er et tettbygd strøk, og naboer ble evakuert før brannvesenet fikk kontroll over ilden.

Politiet mottok melding om hendelsen klokken 14.42, forteller operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt til Nettavisen.

- Politiet fikk melding om en brann i Skiringsalsgata i Larvik, meldingen kom fra brannvesenet. Alle nødetater rykket ut til stedet. Der var det mye røyk og varmeutvikling, og vi var redd for at det kunne spre seg, så vi evakuerte nabobygg, sier Alfheim.

Inne i boligen ble det funnet en person som ble bekreftet omkommet.

Den omkomne er ikke identifisert, men det er registrert en beboer på adressen. Politiet har varslet pårørende av personen som er registrert på adressen, forteller Alfheim.

Politiet har ennå ingen formening om hva som var årsaken til brannen, og vil foreta teknisk og taktisk etterforskning.

Omtrent en halv time etter at politiet ble varslet om brannen, opplyste Sør-Øst politidistrikt at brannvesenet hadde kontroll over ilden. De evakuerte fra nabobyggene fikk dermed vende tilbake til sine hjem.