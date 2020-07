Én person omkom i småflyulykke i Meråker

Småfly krasjet under landing.

Det var klokka 13 fredag at politiet i Trøndelag meldte at nødetatene rykket ut til småflyulykke i Meråker. Et småfly hadde krasjet under landing. En person hadde kommet seg ut, og en person satt fast i flyet, meldte politiet.

Rett før klokka 15.00 bekrefter politiet at en person har kommet i flyulykken. En annen person ble fraktet til St. Olavs hospital med alvorlige skader.

Taktisk og teknisk etterforskning er iverksatt. Flyhavarikommisjonen er varslet, melder politiet på Twitter.

Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Øian flyplass i Meråker, melder NRK Trøndelag.

- Vi har lokalisert flyet, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning av personen som er i flyet, uttalte politiets operasjonsleder, Frank Brevik, til Trønder-Avisa.