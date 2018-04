En person pågrepet etter væpnet ran i Troms 

En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran av en bensinstasjon i Nordkjosbotn i Troms fredag morgen. Politiet ber ytterligere én person melde seg.

– Politiet har fredag kveld pågrepet en person. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet i Troms politidistrikt på Twitter.

Klokka 6.15 fredag morgen fikk politiet melding om et ran på en Shell-stasjon i tettstedet Nordkjosbotn. Gjerningsmannen skal ha truet med noe som lignet en svart pistol, for så å forsyne seg med verdier fra kassa.

Politiet opplyser til NTB at overvåkningsbilder bekreftet at mannen hadde våpen på seg.

– Vi har ikke funnet pistol på ham, men vi skal blant annet gjennomsøke bilen som ble brukt, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt.

– Vi leter også etter en mann som er i 30-årene, sier han. Politiet ber ham melde seg.

Thomassen opplyser at den pågrepne mannen under ranet fikk med seg et mindre pengebeløp og noen tobakksvarer.

Mannen er tidligere straffedømt. Han ble pågrepet klokken 21 fredag kveld.

(©NTB)

Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser