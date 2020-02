En person pågrepet og siktet for drapsforsøk på pub

En person ble natt til søndag pågrepet og siktet for drapsforsøk etter forsøk på knivstikking på Dogans Pub på Flisa i Innlandet.

Politiet etterforsker saken og undersøker blant annet bakgrunnen for hendelsen. De kjenner ikke til at det skal være noen relasjon mellom siktede og fornærmede. Siktede er kjent for politiet fra tidligere, opplyser Innlandet politidistrikt i en melding.

Bortsett fra et overfladisk risp i hånda er fornærmede fysisk uskadd.

Det var flere vitner til hendelsen, og relevante vitner er avhørt av politiet.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag.