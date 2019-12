En person siktet for å ha kastet hund i bekk med labbene sammenteipet

Hunden ble funnet i en pose i en bekk lørdag.

Hunden, som blir beskrevet som liten, hvit og krøllete, hadde fått beina teipet sammen før den var blitt puttet i plastposen og deretter kastet ut i bekken.

Nå er en person siktet for ugjerningen. Det melder TV 2.

Ettersom hunden var ID-merket oppsøkte politiet først eieren, men fikk da vite at det var noen andre som hadde det daglige ansvaret for hunden. Det skal være denne personen som nå er siktet for brudd på dyrevelferdsloven.

Hunden var medtatt og kraftig nedkjølt da den ble funnet av en nabo og ble kjørt til veterinær for behandling. Undersøkelsen viste at hunden var alvorlig skadet.

– Jeg stod på verandaen da jeg hørte klynking, og gikk ned for å se. Jeg prøvde å få den opp selv, men den var skjelven og ville ikke bli tatt på. Derfor ringte jeg politiet, sa naboen til TV 2 lørdag.

Politiet sa til Nettavisen lørdag at det er åpenbart at gjerningspersonen har forsøkt å avlive hunden.

