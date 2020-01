En person siktet for drap i Hov i Søndre Land

En person er siktet for drap etter voldshendelsen i Søndra land. Tre pågrepne er løslatt.

Saken oppdateres.

Fire personer ble pågrepet etter at en 34 år gammel mann døde etter en voldshendelse i en institusjonsbolig i Hov i Søndre Land i Oppland fredag.

Søndag skriver politiet i en pressemelding at én person er siktet for drap. Tre personer er løslatt etter avhør.

Det var klokken 21.24 fredag at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i en institusjonsbolig for pasienter med rus- og psykiatrilidelser i Hov, der den avdøde selv bodde.

Natt til lørdag opplyste politiet at de hadde satt i gang en bred etterforskning etter voldshendelsen. Søndag skriver de at det har blitt gjennomført flere undersøkelser og avhør i løpet av helgen, og at etterforskningen pågår for fullt.

Den siktede blir begjært varetektsfengslet. Fengslingsmøtet vil bli avholdt mandag uten siktedes tilstedeværelse.