En person skal være alvorlig skadet etter sykkelulykke i Trøndelag

Luftambulansen har landet for å hente den skadde.

- Nødetatene rykker ut til Stokkåsen i forbindelse med en sykkelulykke ute i terrenget. En person skal være alvorlig skadet. Luftambulanse er på vei til stedet. Blir oppdatert når vi har flere opplysninger, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Nødetatene får også bistand av Røde Kors.

- Lege er på stedet og sammen med pasienten. Det er rekvirert luftambulanse og Røde Kors bistår med ATV for å få personen ut av terrenget. Det er mye skog på stedet og det er vanskelig for luftambulansen å gå ned, sier operasjonsleder i politiet, Øystein Sagen, til Nidaros.

Operasjonslederen opplyser videre at personen er bevisst, men at vedkommende må fraktes ut av skogen på båre og til sykehus. Nidaros skriver også at luftambulansen hadde trøbbel med å lande i området, fordi selve ulykkesområdet er et område med mye skog.

Klokken 22.31 forteller Nidaros sin journalist på stedet at luftambulansen har landet.

- For meg ser det ut til at de skal fire seg ned til pasienten og heise den skadde opp i helikopteret. De holder en brief på stedet nå, sier journalist Lorns Bjerkan.

Like før klokken 23.00 blir det opplyst at den skadde er om bord, og at ambulansehelikopteret er på vei til sykehuset.