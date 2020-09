En person transportert til Ullevål etter frontkollisjon

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men en person er flydd til Ullevål sykehus etter å ha vært fastklemt.

(Romerikes Blad): Klokka 21.41 fredag kveld meldte Øst politidistrikt om en møteulykke mellom to biler i Eggervegen ved Felleskjøpet i Eidsvoll.

Politiet opplyste tidlig at alle involverte i ulykken var våkne. Kort tid senere oppdaterer politiet med at én person sitter fastklemt og må ha bistand fra brannvesenet for å få personen ut. Det er så langt ukjent hvor alvorlig skadene er.

– Ulykken viste seg å være mer alvorlig enn først antatt, men så langt har jeg ikke kjennskap til hvor alvorlig personskadene eventuelt er, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Veien er stengt på stedet og nødetatene jobber med å hjelpe de skadde og rydde veien.

Ved 21.50-tida kan vaktleder ved Øst 110-sentralen, Frode Johannessen, fortelle at alle nødetatene er framme på stedet.

– Jeg vil ikke si noe om skadeomfanget, men veien vil bli stengt mens vi er på stedet.

25 minutter senere opplyser politiet på Twitter at personen transporteres til Ullevål sykehus. En passasjer kjøres også til legevakta for sjekk.