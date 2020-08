En politisk henrettelse

- Hva har skjedd med arbeiderbevegelsen som jeg var så glad i?

Av Wigdis Wollan, 65-årig kommunerepresentant for Arbeiderpartiet på Smøla.



Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.



Når ble det slutt på «blanke ark og fargestifter»?

Jeg er nok naiv og veldig blåøyd. At alle skal få en ny sjanse om de trår feil, trodde jeg faktisk var en del av vårt verdigrunnlag og ideologi . En for alle, alle for en. Er det bare en teori? Dette om fellesskapet og at «alle skal med»?

Når ble politisk maktspill og heksejakt på enkeltmennesker legitimt og en del av det politiske landskapet?

Og hvor lenge skal mennesket og politikeren Trond Giske sone? Har noen fasiten på passende soningstid?

Dette er for meg en trist dag. Og en dag for ettertanke om hvordan vi skal behandle hverandre enten det gjelder et menneske som tilfeldigvis er politiker, eller oss andre som kan bli utsatt for anklager og mistanker uten en sjanse til å motbevise og gjøre opp for seg...

Trond Giske har innrømmet at han har oppført seg upassende, bedt om unnskyldning og brukt et par år på å vinne ny tillit. Han er ikke anmeldt og dømt for overgrep mot noen.

En episode som skjedde for seks år siden, hvor varsleren syns det skjedde noe ubehagelig, skal altså få et helt fylkeslag til å snu på hælen og skvise ut den som var demokratisk innstilt til et verv.

Beleilig nok for de som ikke ønsker Trond i ledelsen sentralt, skjer dette da to dager før et viktig valg. Hadde episoden funnet sted det siste året, ville nok også jeg reagert negativt. Skal man da la anklager om gamle hendelser henge i løse luften uten faktisk dokumentasjon? En hendelse som for meg virker som en bagatell i forhold til det den har forårsaket av personlig hets.

KRITISK: Wigdis Wollan mener behandlingen av Trond Giske har vært uverdig. Foto: Privat

Skal dette være avgjørende for om mannen er tilliten verdig? Syltynt, synes jeg.

Å sette et enkeltmenneske i gapestokk og gjøre vedkommende til syndebukk for en ukultur som mange hevder har eksistert, tar jeg sterk avstand fra. Her bør eventuelt flere stå fram og ta skyld, gjerne med fullt navn, og ta ansvar sammen med Trond Giske.

Om ikke, synes jeg det vitner om feighet fra alle de som har «syndet», men ikke har fått anklager mot seg. En kollektiv skyld bør ut i media framfor et opprop mot Trond Giske fra 100 politikere som jeg ikke aner navnet på. Jeg syns faktisk at det å lage et slikt opprop er uverdig og bare bidrar til å tråkke folk lengre ned i søla. Er det i det hele tatt noen som tenker over hva de gjør når de undertegner et slikt opprop? Har vi kollektivt hukommelsestap om hva som kan skje når mennesker blir utsatt for slike drittpakker?

Det betyr ikke at jeg godtar seksuell trakassering, bare så det er helt klart. Jeg mener også selvsagt at alle momenter i en sak må veie tungt, men udokumenterte påstander er lette å slenge ut og media bør også være forsiktig med balansen mellom fakta og påstand her.

Vi kan vel også diskutere definisjonen av hvor grensa går mellom det «å prøve seg på noen», flørting, direkte trakassering og seksuelle overgrep. Det er vel en definisjon som kan være relativt subjektiv, med unntak av det siste, og derfor vanskelig å bevise og motbevise.

Det kan også brukes for å oppnå ønskede reaksjoner i den politiske makteliten. I riktig gamle dager, da jeg var ung, var muligens grensa noe mer udefinerbar enn det jeg har inntrykk av at den er i dag.

Jeg kan ikke huske, eller kjenne meg igjen i, beskrivelsen av ukulturen. Etter 49 år i arbeiderbevegelsen sitter jeg derimot igjen med mange gode minner fra både for- og etterspill, og gode politiske diskusjoner som styrket fellesskapsfølelsen framfor det å være mest opptatt av egen vinning.

Varslerne er hørt, ting blir vel gjort, skal da Trond Giske dømmes til en tilværelse utenfor det politiske liv for all fremtid?

Fra mitt ståsted er Trond en av de beste politikere Norge har fostret. Han er en av de få som fremdeles står med begge beina på grasrota og lytter til folket. Han er den eneste som kan framkalle tårer i øyekroken min når han holder 1. mai-tale. Han er den eneste som gir meg lyst til å stemme i med gamle arbeidersanger.

«SÅ SAMLES VI PÅ VALEN».

