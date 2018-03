E69 og flere andre veistrekninger i Nordkapp kommune er stengt på grunn av ras og rasfare. Det har også ført til at fiskeværene nord i kommunen isolert.

Statens vegvesen opplyser at E69 i Nordkapp fortsatt vil være stengt. Søndag ble det registrert 17 skred i området der tre biler ble stengt inne mellom ras fredag kveld.

Både forbindelsen mellom Nordkapp og E6 og veiene mellom Honningsvåg og de øvrige tettstedene i kommunen er stengt inntil videre på grunn av ras og rasfare.

– Vår entreprenør har vært inne i området i dag, men forholdene var så ekstreme at de måtte trekke seg tilbake. Det ble registrert i alt 17 små og store skred over veien på strekningen mellom Smørfjord og Repvåg. Flere er på steder der det aldri tidligere har vært registrert skred, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

(©NTB)

Mest sett siste uken