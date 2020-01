En svært spent situasjon mellom gjengene

Vi er veldig avhengige av at politiet får ressurser og evne til å følge gjengene tettere.

Det skal de siste ukene ha oppstått en svært spent situasjon mellom gjenger i Oslo sør og øst, heter det i kjennelsen fra retten på fredag, etter at en tredje person er siktet for drapet på Prinsdal. Dagbladet skriver også at personer som har vært tilknyttet gjengmiljøet lenge, har inntrykk av at stemningen aldri har vært mer spent.

Enda en gang får vi en situasjon hvor det blir stor oppmerksomhet og mye politi-innsats etter en dramatisk voldshendelse. Spørsmålet er hvorfor dette skjer gang på gang og hvorfor vi ikke greier å jobbe bedre med å bekjempe gjengene hele tida, også når det ikke skjer noe dramatisk.

Les også: Politiet har fått klarsignal til å hente drapssiktet nordmann i Ungarn

Det manglende gjengprosjekt:

Det er bare ved å være tett på gjengmiljøene dag for dag, uke for uke hele året, i år etter år, at politiet kan få nok innsikt, informasjon og inngrep til å stoppe dem. Vi har tidligere sett at når politiet er tett nok på, så kan de vite når ting skal skje og stoppe det - eller de kan straks ta gjerningsmenn etter en udåd. Hvis de berørte miljøene selv vet hvem det er som har gjort det, men ikke vil «snitche» eller snakke med politiet på noen av sidene, kan det oppstå farlige hevnspiraler. Det er dette det har vært stor fare for i Prinsdal-saken.

Vi er veldig avhengige av at politiet får ressurser og evne til å følge gjengene tettere. Siden 2017 har vi fremmet forslag om dette i Stortinget, og i Granavolden-erklæringen lover regjeringen et gjengprosjekt - uten at det har skjedd noe mer enn noen møter i byråkratiet. Det er erfarne, dyktige politifolk som er ute i felten døgnet rundt tett på gjengene vi trenger, ikke mer møtevirksomhet, målstyring og byråkratisering i Politireformens ånd.

Les også: Etterlyst mann pågrepet etter Prinsdal-drapet

Forbud mot deltakelse og rekruttering:

For å stoppe den økende rekrutteringen til gjengene, trenger vi også et forbud mot å rekruttere til og delta i dem. De har til formål å bedrive kriminalitet, og det er ingen grunn til ikke å lage en lovhjemmel for å nedlegge forbud. Så lenge det ikke er straffbart i seg selv kan de bygge kriminell status, makt, lojalitet, beskyttelse og symboler rundt det å være med i gjengen. Til uka vil vi få vite mer om hvor farlig et gjengmiljø kan være når noen sentrale i Young Bloods skal stilles for retten. Vi har foreslått at det skal lages en ny gjengforbud-lov og regjeringen har siden september 2018 sagt at den vil vurdere det, men ennå har ikke noe skjedd.

Exit-program for å hjelpe dem ut:

Når vi vil bekjempe og oppløse gjengene trenger vi også et exit-program for å hjelpe gjengmedlemmer som vil ut. De er ofte bundet av gjeld, trusler, frykt, lojalitetsbånd, fare for hevn, at noen har noe på dem, osv. Vi trenger folk med solid bakgrunn og kunnskap om gjengmiljøene for å hjelpe exit-kandidater ut. En av dem som gang på gang har etterlyst et exit-program er Mikael Niaz Ali, tidligere sentral og fryktet Young Guns-medlem. Dette er ikke noe som kan overlates til den enkelte kommune eller bydel, hvis vi skal lykkes. Men også her har regjeringen bare hvilt på skjærene, og sagt det må løses lokalt.

Les også: Halil Kara (21) skutt og drept i Prinsdal

Kravliste til seg selv:

Siv Jensen, som er nestsjef i regjeringen, snakker om at regjeringen er blitt grå og sliten. Noe av det gråeste er innsatsen mot kriminelle gjenger, som Frp selv har hatt ansvaret for i Justisdepartementet i seks og et halvt år. Øverst på Jensens kravliste burde det stå at Frp krever av seg selv at de må få fram de nødvendige tiltakene mot kriminelle gjenger.

Les også Frp vil vite hva hjemhenting av IS-siktet kvinne har kostet

Les også Frp-exit kan utløse lederstrid

Les også Solberg og Jensen møtes mandag for å gå gjennom Frps krav