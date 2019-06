Én til sykehus etter masseslagsmål i Oslo

Det skal ha vært slagsmål mellom flere personer i Christies gate i Oslo lørdag kveld, og én person ble skadet.

Like etter klokken halv ni lørdag kveld meldte politiet om masseslagsmålet, hvor det skal ha blitt brukt kjepper og jernstenger. Først meldte politiet i Oslo at det tydet på at ingen var skadet, men senere på kvelden kom kontrabeskjeden:

- Til slutt fikk vi kontroll på 6 involverte menn. 1 av disse var skadet, kjørt sykehus. Uvisst skadeomfang. De fleste bærer preg av å ha vært innblandet i et slagsmål, skriver politiet på Twitter like etter klokken 21.

De fem som er uskadde blir pågrepet og kjørt til arresten.

