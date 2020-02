En tredel av Polen er nå en LHBT-fri sone - gjør intoleranse offisielt

LHBT-FRI: En tredel av Polen har nå gjort det offisielt med intoleranse for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle. Foto: Skjermdump / Atlas of Hate

En tredel av Polen har erklært seg selv for å være en offisiell «LHBT-fri» sone etter at lokale kommuner har signert et vedtak om å vedta forbud mot «LHBT-propaganda».

