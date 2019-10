En ungdom er siktet for hacking av Dagbladet

En person er siktet etter at Dagbladet måtte stenge sidene sine etter at støtene innhold ble publisert torsdag.

Beviser og spor politiet har sikret har gjort at de har klart å lokalisere og identifisere en antatt gjerningsperson etter at Dagbladet torsdag stengte ned sidene sine etter å ha blitt utsatt for det som ble antatt å være et hackingangrep.

Det skriver politiet i en pressemelding lørdag.

En ungdom er nå siktet.

- Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget samt videre oppfølgning med avhør. Vi kan opplyse at vi mener at hendelsen kan mulig settes i sammenheng med at passord har vært på avveie, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Bakgrunnen for at både Dagbladet, Din Side og Seher.no ble stengt ned torsdag, var at en artikkel med støtende tekstinnhold ble lagt ut på Dagbladet.no ved 16-tiden.

I saken ble statsminister Erna Solberg (H) sitert på at «pedofili er greit». Artikkelen var signert «Øystein Pedofil».

- Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige påstander rettes mot statsministeren på et av Norges mest leste nettsider, sa statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor til Nettavisen tidligere torsdag.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, fortalte Nettavisen at de jobbet på spreng for å finne ut av hva som hadde skjedd, og at de ikke kunne utelukke hacking.

Hendelsen ble anmeldt, og Dagbladet skrev torsdag kveld, da sidene var oppe igjen, at de hadde levert en IP-adresse til politiet.

Politiet skriver i pressemeldingen lørdag at de oppfordrer til at man endrer passord ved jevne mellomrom, både på jobb og hjemme. De ønsker ikke å identifisere den siktede ytterligere grunnet personens lave alder. Fordi det er tidlig i etterforskningen vil de heller ikke gå i detalj på innhold i saken.