En velrettet torpedo mot Erna

Endelig et parti som vil Det gode. Jeg har lengtet lenge etter et slikt parti, skrev jeg i en ironisk kommentar på Facebook i går.

Da var nyheten nettopp blitt kjent, at advokat Geir Lippestad og sønnen til Kjell Magne Bondevik, John Harald, har stilt seg i spissen for et nytt parti kalt Sentrum.

Og for å holde oss til ironien, vil jeg straks foreslå at partiet skifter navn. Sentrum er for kjedelig, og mangler selvsagt retning. Partiet må enten hete Partiet De Gode (PDG) eller Det Gode Partiet (DGP).

For sjelden har jeg lest en tettere oppstabling av gode intensjoner. Partiet er motstander av fattigdom, klimakrise, urettferdighet og utenforskap, skjønner vi. Og tilsvarende tilhenger av bærekraft, likeverd, biologisk mangfold og brubygging mellom mennesker.

At ingen partier har tenkt på dette før!

Jada, jeg er litt stygg nå. Men jeg skal jammen driste meg til å være enda litt styggere. For det er ikke umulig å mistenke at det nye partiet egentlig har en annen, og litt skarpere politisk mening - eller purpose, eller why - som det gjerne heter i dag:

Nemlig å holde to sentrumspartier - i særdeleshet KrF - under sperregrensen, slik at den borgerlige regjeringen ikke blir gjenvalgt.

Med andre ord:

Det nye partiet kan godt være ment som en direkte og velrettet torpedo mot Erna.

Som vi alle vet, har Kristelig Folkeparti slitt på meningsmålingene den siste tiden, med bare 3,7 prosent oppslutning på siste gjennomsnitt av målinger. Selv om vi allerede har glemt litt av den dype splittelsen mellom Hareide-fløyen og Ropstad-fløyen i 2018 (siden begge sitter i regjering), er det ikke slik at kløften har forsvunnet.

Som velkjent og velrenommert ABB-forsvarer skaffet Geir Lippestad seg et solid navn i den norske offentligheten. Det er slett ikke umulig at han, sammen med en som heter Bondevik (likegyldig hvilket fornavn det er), klarer å sanke nok rødgrønne KrF-stemmer til at dagens regjeringsflertall ryker.

Ved siste valg klarte Erna og resten av den borgerlige koalisjonen så vidt å karre seg i land, nettopp fordi mange stemte taktisk på KrF.

Nå vet vi ikke hvilke mottiltak KrF kan sette inn, men med et nytt parti blir motbakken hardere. Når vi i tillegg tar med at også mange kronisk illojale Venstre-folk kan tenkes å stemme Lippestad, er det slett ikke umulig at det nye partiet vil lykkes i sin egentlige misjon:

Å torpedere Erna, for dermed å bane veien for Jonas Gahr Støre (Ap) og en bred allianse på den rødgrønne siden.

At Geir Lippestad nettopp har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, står ikke akkurat i motsetning til en slik teori. Og ved en eventuell rødgrønn seier neste år kan allting skje:

Da kan det til og med tenkes at KrF skifter side en gang til (det er jo så kjekt å sitte i regjering).

Dermed har Partiet De Gode - unnskyld, Sentrum - oppfylt sin misjon, og kan legges ned.