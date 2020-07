En viktig, men oversett faktor avgjør om Trump blir gjenvalgt

Meningsmålingene om presidentvalget i USA tar ikke høyde for en avgjørende faktor: hvem som klarer å stemme tross hindringer forårsaket av covid-19.

Meningsmålingene tyder på at Biden kommer til å vinne lett over Trump, slik det ser ut akkurat nå. Jeg tror ikke det gir mening å advare imot å være for skråsikker ved å henvise til 2016, men heller forhold som meningsmålingene i 2020 ikke tar høyde for.

Det er pandemisituasjonen som kan bli avgjørende for valgutfallet i november. Hva folk oppgir at de har tenkt til å stemme har lite å si med mindre de faktisk stemmer. Den store elefanten i rommet er hvem som kommer til å stemme.

Demokratenes velgere er i snitt langt mer bekymret for pandemien enn republikanerne og uavhengige velgere, som henger sammen med Demokratenes retorikk om temaet.

Daglig hamrer de løs på Trump for hans håndtering av situasjonen og hausser opp farene av smittesituasjonen (mens de unnlater å nevne at demokratstyrte delstater er de som har hatt aller verst tall når det gjelder dødsfall).

Det foregår en politisk bikkjekamp angående poststemming, hvor Demokratene forsøker å få til at flere delstater åpner for at alle velgere kan stemme per post, for å løse problemet med at (deres) velgere er redde for å gå stemme ved valglokaler, og at smitterverntiltak gjør at stemming ved valglokaler har vist seg å være kaotisk.

Forskning viser derimot at det er potensielt vesentlige problemer med poststemming og spesielt når det er nytt for de som bruker det. Mange poststemmer forsvinner i posten, kommer for sent, blir ikke sendt inn riktig, og velgerne fyller ikke ut poststemmepapirene riktig slik at stemmen blir ugyldig.

Hvis Demokratene sine velgere blir for avhengig av å stemme per post, tilsier det at de kommer til å tape en vesentlig andel stemmer ved disse praktiske problemene med poststemming.

På den annen side, er Republikanerne sine velgere i snitt eldre, og er dermed de som er i risikogruppene for viruset, som kan gjøre at de holder seg hjemme, eller stemmer per post mer dersom det blir mulig. Hva nettoresultatet av dette blir, vet ingen.

I tillegg er det slik at poststemming er mer utsatt for valgjuks enn stemming ved valglokaler. Trump har overdrevet betydningen av dette, men det er nøyaktig derfor det ikke åpnes for poststemming for alle i Norge.

Stemming per post gjør velgeren sårbar både for postvesenets pålitelighet, og for at noen skal tukle med valgseddelen deres på vei frem til valgmyndighetene. Flere saker i USA nylig har dreid seg om at postvalgsedler har blitt stjålet fra folk i vesentlig omfang og fylt ut av andre. Det er akkurat dette norske myndigheter er redd for, og grunnen til at vi ikke får stemme slik i Norge.

I Norge har vi løst utfordringer med stemming ved å åpne for forhåndsstemming og økt antall dager det er mulig å stemme, i tillegg til at valgdagen er en søndag, når de fleste har fri.

Valgdagen i USA er fortsatt første tirsdag etter første mandag i november, en regel som sitter igjen fra gammelt av, og som man ikke har fått til enighet om å modernisere. Her ønsker ikke konservative å endre på tradisjoner, mens progressive vil bidra til økt valgoppslutning ved å legge det til en helligdag.

Trump har blitt advart av sine egne mot å hamre løs på poststemming fordi det kan føre til at velgere han er avhengig av – de eldre, i risikogruppene for covid-19 – ikke får stemt.

Demokratene har ikke helt tenkt gjennom konsekvensene av å piske opp frykt for viruset og å gjøre seg for avhengig av poststemmer. Som det så ofte og stadig oftere er med Demokratene lar de følelsene styre dem først og så er det for sent før de rasjonelt evaluerer om det de gjorde var lurt eller ikke.

Valget i november avgjøres antageligvis av hvem som tør å gå stemme, hvor bra delstatsmyndighetene legger til rette for stemming ved valglokaler samtidig med smittevernstiltak – og hvem som får til å fylle ut poststemmer riktig.

I så måte er meningsmålingene nesten uten verdi, når de ikke gir svar på hvem av de som svarer på dem faktisk får til å stemme.

Om en skal ta en viktig lærdom fra 2016, er det at det ikke er noen god idé å fremstille valget som en vunnet sak for sitt parti.

Når for mange tror at deres kandidat kommer til å vinne lett, skaper det apati og gjør at de i mindre grad gidder å stemme. Kombinerer man det med mulighetene for at ugyldige poststemmer eller frykt for viruset trekker ned valgdeltakelsen, er det fare på ferde for Demokratene.

På sin side må Trump overbevise sine velgere om at det er trygt å gå stemme ved valglokalene, noe det er lite tegn til at han makter.

Kanskje det er derfor mange politikere nå tyr til påbud om masker: det kan være den avgjørende (falske) tryggheten mange trenger for å dukke opp og stemme.