Enda en lokalitet rammet av dødsalger

Rundt 20.000 laksesmolt har dødd etter at enda et oppdrettsanlegg er rammet av dødsalgene, denne gangen på Stormneset i Ytre Tysfjord.

Lokaliteten på Stormneset eies av Nordlaks, som allerede har flyttet fisk fra to lokaliteter for å unngå dødsalgene.

Det står 600.000 smolt i anlegget på Stormneset, og 20.000 kan allerede være død, ifølge VOL.

Algene har kommet fra Vestfjorden og er blitt presset innover Tysfjorden av sørvestlige vind, men regionsjef Janne Andersen i Fiskeridirektoratet sier de har håp om at algene skal forsvinne utover igjen med tidevannet, og at dødeligheten dermed går ned.

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks sier det er en fordel at det er smolt – små fisk på under 200 gram – som er rammet. Siden de er små, er det god plass, og de kan trekke nedover i merden for å unngå det mest algerike vannet, sier han.

Minst 7,7 millioner oppdrettslaks var tirsdag døde etter at algene de siste ukene har rammet en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.