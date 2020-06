Enda en ny kobling i Madeleine-saken: Gutt (6) forsvant sporløst i Algarve

Faren til den forsvunne gutten har ikke hørt fra politiet på 20 år. På fredag fikk han endelig en telefon.

Forrige torsdag uttalte tysk politi at de mistenker en 43 år gammel domfelt tysker for å ha drept Madeleine McCann. Den britiske jenta forsvant sporløst 3. mai i 2007 fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Algarve da hun var snaut fire år gammel.

Madeleine-saken er den mest omtalte forsvinningssaken i nyere tid.

Den mistenkte 43-åringen kobles nå opp til to andre forsvinningssaker, ifølge tyske medier. I helgen ble det kjent at tysk politi undersøker en mulig kobling til en tysk jente som forsvant sporløst på en skogstur i Nord-Tyskland i mai 2015.

Nå blir også en 24 år gammel forsvinningssak koblet til den mistenkte tyskeren. Det opplyser Andreas Hasee til tyske medier, skriver The Guardian. Hasse er pappaen til René, som forsvant fra en strand i Portugal i 1996, bare fire mil unna Praia da Luz hvor Madeleine forsvant.

- Jeg hadde ikke hørt fra politiet på nesten 20 år, sier Hasee i et intervju med den tyske avisen Kölner Stadt-Anzeiger, som er gjengitt av The Guardian.

- En mulig forbindelse

Politiet skal ha opplyst til ham at det muligens «er en forbindelse» mellom Madeleine-saken og forsvinningen av René.

- De fortalte meg at de vil ta en nærmere titt på saken til sønnen min, sier han.

Det var forrige torsdag at påtalemyndighetens kontor i Braunschweig i Niedersachsen opplyste at de trodde Madeleine var død, og at en 43 år gammel domfelt pedofil var mistenkt for drapet. Tysk påtalemyndighet har ennå ikke offentliggjort noe beviser som underbygger mistanken.

Britisk politi omtaler Madeleine-saken fortsatt som en forsvinningssak, og ikke en drapssak.

Den tyske gutten René var bare seks år gammel da han forsvant sporløst fra Aljezur i Algarve i juni 1996.

Faren til gutten, Andreas Hasee, var selv ikke sammen med sønnen på forsvinningstidspunktet.

- Jeg hadde nettopp vært på ferie sammen med ham uken før. Deretter reiste René sammen med mammaen sin og hennes nye kjæreste til Portugal, sier faren.

Forsvant sporløst på en strandtur

Moren, kjæresten og René hadde vært ute og spist middag samme kveld forsvinningen fant sted. På vei tilbake til hotellet gikk de en tur på stranden. René gikk i forveien og hadde tatt av seg klærne fordi han ville ut i vannet.

De voksne mistet ham av synet, og så ham aldri igjen. Faren Hasee sier han har vendt seg til tanken at sønnen trolig hadde druknet. Det til tross for at det aldri fantes noe bevis for at gutten hadde druknet, og at vær- og strømforholdene i vannet tilsa at drukning var lite trolig.

- Han var en veldig forsiktig gutt. Han ville rett og slett ikke ha gått ut i Atlanterhavet på egenhånd, sier faren, 24 år etter forsvinningen.

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, mens foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner (NTB). Foto: Scanpix

270 tips det første døgnet



Nettavisen har vært i kontakt med Scotland Yard, som ikke vil uttale seg om saken, men henviser til en tidligere pressemelding. I pressemeldingen kommer britisk politi med en anmodning til allmenheten om å dele opplysninger de eventuelt har om den mistenkte. Scotland Yard fikk inn 270 tips via telefon og e-post det første døgnet.

Den mistenkte bodde i området



Den mistenkte 43-åringen soner for tiden en syv år lang fengselsdom i Kiel for en grov voldtekt av en 72 år gammel amerikansk kvinne i Praia da Luz i Portugal i 2005. Han er også tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og besittelse av overgrepsbilder.

Britiske medier har skrevet at den tyske 43-åringen ble dømt for barneovergrep allerede som mindreårig i 1994. Han skal ha flyttet til Portugal som 18-åring i 1995, ifølge australske ABC News.

- Vi har funnet ut at han (mistenkte red.anm.) bodde av og på i Algarve mellom 1995 til 2007. Han knyttes til området Praia da Luz og nærliggende regioner, og tilbrakte korte perioder i Tyskland, sier Metropolitan Police, også kjent som Scotland Yard, i en pressemelding.

Den tyske 43-åringen ble også dømt til 15 måneders fengsel for seksuelt overgrep mot et barn i Tyskland i 2017.

Inga forsvant sporløst da familien var på skogstur ved byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt 2. mai 2015. Jenta var bare fem år da tragedien rammet. Foto: (AP)

Skal ha vært i politiets søkelys

Den mistenkte tyskeren skal tidligere ha vært i søkelyset til både portugisisk og tysk politi i forbindelse med Madeleine-saken, men ble aldri formelt mistenkt før nå.

Den andre forsvinningssaken som også kobles opp mot den mistenkte tyskeren, omhandler den tyske jenta Inga (5), som forsvant sporløst da hun var på skogstur med familien ved den tyske byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt i 2015. Forsvinningssaken ble aldri løst til tross for massiv innsats fra politiet.