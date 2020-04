Enda et tegn på at det går rett vei: - Et markant fall

Markant fall i vanlig influensatilfeller kan tyde på at smitteverntiltakene har fungert.

Regjeringen innførte for snart tre uker siden de mest inngripende tiltakene som noensinne er anvendt i fredstid. Tirsdag ble det kjent at antall sykehusinnleggelser med covid-19-pasienter har gått ned med tre pasienter fra mandag til tirsdag.

Tirsdag morgen var det 318 pasienter på sykehus, hvorav 107 ligger på intensivavdeling. Dette kan tyde på at de omfattende smitteverntiltakene har fungert.

- Tall for sykehusinnleggelser kan tyde på at det nå går den rette veien, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Les også: Denne kurven gir håp for Danmark

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog mener det er for tidlig å trekke en konklusjon fra nedgangen i sykehusinnleggelser.

- Det må i hvert fall være noen dager til, tenker jeg. Men i slutten av uken ville jeg nok tenkt at vi kan snakke om en trend hvis vi ser at det faller i riktig retning hele veien, sa Guldvog til NRK tirsdag.

Les også: Over 4000 døde av koronaviruset i USA

- Falt mer markant enn vanlig

En annen indikator som kan gi uttrykk for om smitteverntiltakene har virket, er antall influensatilfeller i tiltaksperioden. Vanlig sesonginfluensa smitter omtrent på samme måte som koronaviruset sars-cov-2, som forårsaker covid-19-sykdommen.

Koronaepidemien i Norge er et nytt og pågående utbrudd som ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere år eller sesonger.

Les også: Norge mangler korona-testutstyr, samtidig tilbyr privat tannklinikk tester til 1500 kroner: - Horribelt

Men dersom influensatallene har minket mer enn normalt for perioden med smitteverntiltakene, kan det også tyde på at det samme gjelder for smittespredningen av koronaviruset.

- Det ble i uke 11 innført meget omfattende smitteverntiltak i hele samfunnet for å bremse den pågående koronavirusepidemien. I uke 11 og 12 har både antall og andel som testet positivt for influensa falt kraftig, og mer markant enn vanlig. Dette på tross av at rekordmange ble testet, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

- Den brå nedgangen i andelen influensapositive prøver tyder på at de omfattende smitteverntiltakene som er innførte, er effektive for å redusere influensasmitte, sier Hessevik Paulsen.

- Kan dette være et uttrykk for at tiltakene faktisk fungerer?

- Vi går ut fra at covid-19 og influensa i stor grad smitter på samme måte. Derfor er observasjonene knyttet til influensa en indikator på at smitteverntiltakene som er iverksatt også kan være effektive for å hindre smitte av koronavirus, sier hun.

Her er Folkehelseinstituttets ukesrapporter for influensatilfeller for uke 11 og uke 12.

Strategi: «slå ned» viruset

I uke 11 innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene som er gjort i fredstid i Norge. Hensikten var å bremse koronaepidemien, hvilket innebærer å forlenge selve utbruddet over tid for å unngå bølgetopper som kan sprenge sykehuskapasiteten.

I forrige uke endret regjeringen strategi, og har nå som mål å «undertrykke» eller «slå ned» viruset. Det innebærer å få det effektive reproduksjonstallet (RE) under 1, altså antall individer som i gjennomsnitt blir smittet av én smittet person.

Hvis helsemyndighetene med hjelp fra den norske befolkningen makter å gjennomføre det kunststykket, vil epidemien til slutt dø ut over lang tid, eller fram til det foreligger en vaksine. Regjeringen skal 8. april ta stilling til om de nåværende tiltakene skal videreføres eller om det blir en oppmykning.

Danmark har også tall som antyder en utflating av antall sykehusinnleggelser. Den danske statsministeren Mette Fredriksen varslet mandag at det kan skje en oppmykning i tiltakene etter påske. Danmark innførte tilsvarende smitteverntiltak bare noen dager tidligere enn Norge.