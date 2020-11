Enda flere uopptalte stemmer oppdaget i Georgia

Nok et fylke i delstaten Georgia har funnet en mengde stemmer som ikke har blitt regnet med i valgresultatet.

Det var innholdet på et minnekort i Fayette County, like sør for Atlanta, som ikke var lastet opp. Minnekortet ble funnet i forbindelse med at delstatens 159 fylker teller stemmene på nytt for hånd.

Tirsdag ble over 2.500 nye stemmesedler oppdaget i Floyd County. Minnekortet i Fayette inneholdt 2.755 stemmer. Det er likevel ikke nok til endre delstatens resultat i presidentvalget.

En opptelling viser at 1.577 av stemmene gikk til president Donald Trump, mens påtroppende president Joe Biden fikk 1.128 stemmer, og de resterende 43 gikk til andre.

Biden ledet før nytellingen med 14.000 stemmer over Trump i Georgia, og etter at de nyoppdagede stemmene fra Floyd County og Fayette County er regnet med, vil marginen være om lag 13.000 stemmer i Bidens favør.

Delstatens fylker har til klokken 6 norsk tid til å fullføre opptellingen for hånd. Resultatet skal deretter godkjennes av delstatsmyndighetene. Dersom seiersmarginen fortsatt er mindre enn 0,5 prosent, kan den tapende part kreve enda en omtelling. Det blir i så fall gjort ved bruk av skannere og betales av delstaten.

Les også: Trump sparker sikkerhetssjef som sa valget var godt gjennomført



