Endrer statsbudsjettet: Gir millioner til bedre utstyr for yrkesfag-elever

Til tross for at regjeringen for første gang kunne legge frem et budsjett som en flertallsregjering, ble det også i høst gjort endringer i statsbudsjettet etter at forslaget fra regjeringen ble sendt til Stortinget.

Nettavisen får nå bekreftet at en av endringene som gjøres, er at staten går inn med ekstra penger til yrkesfaglinjene slik at de kan fornye utstyret. Dette selv om videregående opplæring egentlig er et fylkeskommunalt ansvar.

- Alle skjønner at om man i skolen har mekket på en gammel Toyota, men skal skru på en ny Tesla første arbeidsdag, så er man hjelpeløs. Bedre utstyrspark i videregående er en gjenganger fra alle hold når vi ber om tilbakemeldinger, og med disse millionene kommer vi nå et skritt i riktig retning, noe som vil gi flere elever muligheten til opplæring på utstyr de møter når de er i jobb, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (FrP) til Nettavisen.

Roy Steffensen (Frp): - Alle skjønner at om man i skolen har mekket på en gammel Toyota, men skal skru på en ny Tesla første arbeidsdag, så er man hjelpeløs. Foto: Carina Johansen (NTB Scanpix)

25 millioner ekstra

Han får full støtte fra Høyres Kent Gudmundsen:

- Det er like viktig med bra og oppdatert utstyr i yrkesfagene som det er med gode og oppdaterte lærebøker. Regjeringen gir nå 25 millioner kroner ekstra til bedre utstyr, i tillegg til andre satsinger som økt utstyrstipend og økt lærlingtilskudd. Alle disse tiltakene er viktige for å få flere til å velge yrkesfag, og med disse 25 millionene vil vi sørge for at yrkesfagelevene får opplæring med utstyr de vil møte igjen i arbeidslivet, sier Gudmundsen.

De skryter av å ha økt lærlingtilskuddet med ca 25.000 kroner siden Erna Solberg ble statsminister, og at flere nå får læringplass enn tidligere.

Kent Gudmundsen (H): - Det er like viktig med bra og oppdatert utstyr i yrkesfagene som det er med gode og oppdaterte lærebøker. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Vil lokke flere til fagutdanning

Det er til dels stor mangel på faglært arbeidskraft i Norge. Ifølge de fire regjeringspartiene er dette en del av løftet fra Granavolden-plattformen for å heve statusen på yrkesfagene for å gjøre noe med mangelen.

- Undervisning av god kvalitet krever moderne utstyr. Jeg er glad for at regjeringspartiene på Stortinget har justert budsjettet med nye friske midler for å fornye utstyrsparken i videregående skole. Dette handler om å gi våre elever de beste forutsetninger for å kunne møte dagens arbeidsliv, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Hans Fredrik Grøvan (KrF): - Undervisning av god kvalitet krever moderne utstyr. Foto: (NTB scanpix)

Pengene kommer i det samme året som yrkesfagene vil gå gjennom en større faglig endring fra høsten. Lærerplanene fornyes, og det blir spesialisering fra starten.

Yrkesfagene er i utgangspunktet et fylkeskommunalt ansvar. Nøyaktig hvordan pengene skal fordeles vil bli avgjort i komitéarbeidet i Stortinget før jul.

- Det er viktig at yrkesfagelevene får bruke relevant og oppdatert utstyr som matcher det de senere vil møte i arbeidslivet. Denne potten er en god mulighet for fylkeskommunene til å oppgradere utstyrsparken til de skolene eller linjene som ligger bakpå, og jeg håper også fylkeskommunene ser den økte bevilgningen som en mulighet til å plusse på utstyrsatsingen i egne budsjetter. Vi har et felles ansvar for å ruste elevene våre for framtida, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).

