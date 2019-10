Endrer tekst i klassisk julesang etter metoo

John Legend og Kelly Clarkson fjerner omstridte strofer i nyutgivelsen av den klassiske juleduetten.

Teksten i den klassiske julesangen «Baby, It’s Cold Outside» fra 1944 har fått en overhaling i en nyutgivelse, som slippes i forbindelse med førjulstiden.

Det er de verdenskjente artistene John Legend og Kelly Clarkson som synger duett i den nye versjonen av juleklassikeren.

Men lytterne får ikke lenger høre sangen slik den opprinnelig var skrevet. Flere av strofene i duetten er nemlig blitt erstattet med mindre kvinnefiendtlige strofer. Det forteller Legend i et intervju med Vanity Fair.

I fjor skapte det store overskrifter verden over etter at en amerikansk radiokanal bannlyste sangen fordi flere lyttere mente sangen og enkelte strofer var støtende i metoo-sammenheng.

- Henviser til «date rape»

Sangen består av en syngende samtale mellom en mann og en kvinne, der mannen forsøker å overtale kvinnen til å bli igjen hos ham, fremfor å dra ut i vinterkulden og hjem. Kritiske røster mener imidlertid sangen handler om en mann som presser en motvillig kvinne til å tilbringe natten med ham.

Strofen som kritikerne mener er mest omstridt, er «Kvinnen: Say what's in this drink? Mannen: No cabs to be had out there». Kritikerne mener strofen henviser til «date rape» - at offeret blir neddopet og voldtatt.

I Legend og Clarksons nyutgivelse av duetten, blir flere av strofene byttet ut med blant annet følgende tekst: «What will my friends think? (I think they should rejoice)» og «If I have one more drink? (It's your body, and your choice)».

Sangen utgis på albumet «A Legendary Christmas».

«Manipulativ og feil»

Radiovert Glenn Anderson ved radiokanalen «Star 102» i Cleveland i Ohio, som bannlyste sangen i fjor, sa den gang at teksten var «manipulativ og feil».

- Verden vi lever i nå er ekstra sensitiv, og folk blir lett krenket. Sangen hører ikke hjemme i en verden der #metoo har endelig gitt kvinner den stemmen de fortjener, sa Anderson, ifølge BBC.

Julesangen ble opprinnelig skrevet av Frank Loesser i 1944. Den ble innspilt til filmen «Neptune's Daughter» i 1949, og vant en Oscar for beste originalsang året etter.

Sangen har blitt coveret av en lang rekke artister, deriblant Dean Martin, Lady Gaga, Michael Bublé, Tom Jones og Cerys Matthews, vår egen Kurt Nilsen - og ikke minst Will Ferrell og Zooey Deschanel i julefilmen «Elf».

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum fremhevet paradokset med at en 73 år gammel julesang skaper furore, mens ekstreme rap-tekster passerer.

- Personlig synes jeg det er en tvilsom tolkning å dra «Baby, It's Cold Outside» inn i #metoo-debatten og et fenomen som date rape, skrev han i en blogg i fjor.