Enerettsmodellen står fjellstøtt

Vi hører stadig om personer som spiller bort store summer på pengespill, mens spillselskapene pusher på for å få deg til å fortsette i samme spor.

Noen sitter igjen med gigantgjeld og vil bruke mange år på tilbakebetaling. I England, der det finnes hundrevis av spilltilbydere på markedet, blir barn helt ned i 11-årsalderen behandlet for spillavhengighet. For det er ingen grenser hvor kynisk spillbransjen er.

Slike tilstander vil vi ikke ha i Norge, og vi er heldige som har enerettsmodellen, der Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og bingobransjen er de eneste som får tilby pengespill.

Den må vi verne godt om fordi dette er en modell som sikrer trygge og ansvarlige rammer rundt spillingen.

Søksmål i kø

De siste årene har flere private pengespillselskaper gått til søksmål mot staten ved Kulturdepartementet, med mål om å utfordre det norske pengespillmonopolet.

Sist i rekken var Norsk Lotteri, som endte opp med et sviende tap i Oslo tingrett.

Selskapet saksøkte Kulturdepartementet etter å ha fått to avslag på søknad om å bli spilltilbyder. Sentralt i søksmålet sto påstanden om at enerettsmodellen ikke oppfyller kravene i EØS-avtalen, blant annet at vår modell er uegnet til å motvirke negative konsekvenser av pengespill

Hensynet til spilleavhengige viktigst

Påstanden ble avvist av Regjeringsadvokaten, som i sluttinnlegget skriver:

«Statens regulering har (…) klart å ivareta ovennevnte formål på en balansert og konsistent måte, herunder å begrense omfanget av spilleavhengighet, forebygge kriminalitet og misligheter og hindre at drift av pengespill er en kilde til privat profitt.»

Når vi vet at utenlandske pengespillselskaper stadig ønsker fotfeste i det norske markedet, er vi glad for et så tydelig signal. Også når norske selskaper prøver seg.

Dommen i tingretten er en bekreftelse på at enerettsmodellen fortsatt står stødig.