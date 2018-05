Energisk semi-prøve for Rybak

Dansing, hopp og pyroteknikk satt som det skulle onsdag under Alexander Rybaks første prøve før torsdagens Eurovision-semifinale.

Rybak er første artist på scenen i semifinale to og var også det under onsdagens prøve. Han smilte og klappet seg selv utålmodig på lårene under introduksjonen av det norske bidraget, som ble levert feilfritt – iallfall slik det så ut fra salen i Altice Arena i Lisboa.

Et hopp med fela, noe som vel må regnes som et Rybaks virkelige særpreg, var perfekt timet til pyroteknikken. Han og danserne avsluttet sin opptreden med å holde hendene sammen og heve dem i været.

Rybak har selv fortalt at han har vært sliten og ikke i form i det siste, men slik så det ikke ut på scenen onsdag.

Sangjubileum

Rybak har selv skrevet årets norske bidrag, «That's How You Write A Song». Han vant med «Fairytale» i 2009. Som en kuriositet kunne programlederne nevne at Rybak nå står for framføringen av sang nummer 1.500 i Eurovision Song Contest.

Årets konkurranse arrangeres i Portugal, etter at Salvador Sobral sang landet til topps i fjor med låten «Amar pelos dois». I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

Island og Finland var de nordiske landene som sto på scenen i den første semifinalen tirsdag, og kun Finland ble med videre. De øvrige som gikk til finalen, var Østerrike, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria, Albania, Israel, Kypros og Irland.

Mot Russland

I den andre semifinalen skal Alexander Rybak kjempe mot blant andre Danmark og Sverige. Der synger også russiske Julija Samojlova, som ble nektet innreise til Ukraina under fjorårets konkurranse med bakgrunn i Krim-konflikten.

«De fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia – går sammen med arrangørlandet rett til finalen lørdag.

