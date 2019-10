England: 39 personer funnet døde i lastebil

25 år gammel lastebilsjåfør pågrepet.

39 personer - 38 voksne og en tenåring - er funnet døde inne i en lastebilcontainer på et industriområde i Essex i Øst-England, melder Sky News.

Containeren ble oppdaget på Waterglade Industrial Park.

Politiet har sperret av eiendommen, melder Essex Live.

- Dette er en tragisk hendelse der et stort antall mennesker har mistet sine liv. Vi etterforsker for fullt for å finne ut hva som har skjedd, uttaler etterforskningsleder Andrew Mariner ifølge Echo News.

Politiet tror lastebilen kom fra Bulgaria og kjørte over grensen ved Holyhead lørdag 19. oktober.

Sjåføren av lastebilen er pågrepet og sitter i politiets varetekt.

Lastebilsjåføren er en 25 år gammel mann fra Nord-Irland. Han er mistenkt for drap, melder Sky News.