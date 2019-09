Enighet i Stavanger: FNB forhandler videre med Ap og MDG

De innledende forhandlingene er over - opposisjonen i Stavanger finner sammen med bompengepartiet og kan danne et historisk flertall i oljebyen. Det betyr samarbeid mellom MDG og bompengepartiet.

STAVANGER (Nettavisen:) Høyre ligger an til å miste ordføreren for første gang på 24 år. Det skjer etter at bompengepartiet Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) har funnet sammen venstresiden i oljehovedstaden.

- Etter flere timer med samtaler har vi blitt enige om å fortsette med mål om en felles politisk plattform. Vi har ikke snakket om alle fagområdene ennå, men vi har hatt gode tone og vi vil fortsette de gode samtalene, sier Ap-topp Kari Nessa Nordtun på pressekonferansen.

De seks partiene har signert en avtale der de har blitt enige om å fremforhandle en politisk plattform og fordele verv. Nessa Nordtun sier at partiene foreløpig ikke har snakket om ordførervervet. Hun er positivt til et mulig samarbeid med både bompengepartiet og MDG.

- Det sier seg selv at det er store avstander og at det på noen områder handler om å forene ytterpunkter. Men det tror jeg at vi kan få til, sier Nessa Nordtun til Nettavisen i Byparken i Stavanger.

FORHANDLER VIDERE: Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap), Mimir Kristjansson (Rødt), Daria Maria Johnsen (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV). Foto: Magnus Ekeli Mullis

Allerede på valgnatten samlet opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt seg for å møte. Nordtun har i flere måneder holdt døren åpen for bompengepartiet i håp om et maktskifte, og etter samtaler tirsdag er det klart at partiene har kommet til enighet om videre samtaler. En avtale om samarbeid ble signert klokken 15.

- Jeg regner med at Norge kommer til å følge nøye med på det som kan bli en historisk koalisjon som både inneholder bompengepartiet og MDG. De er som ild og vann på noen områder, men foreløpig har samtalene vært konstruktive. Vi har snakket om litt av alt, og de neste dagene skal vi finne nye avklaringer, sier Mímir Kristjánsson (Rødt) til Nettavisen.

Dermed ser Ap, SV, Sp, MDG, Rødt og FNB ut til å kapre 38 av de 67 plassene i kommunestyret i Stavanger, og danne et knapt flertall. FNB Stavanger startet tirsdagen med å internt drøfte de ulike alternativene partiet hadde foran seg som et vippeparti, og Myrhol la ikke skjul på at han hadde flere friere på tråden.

Ap i Sandnes trenger også FNB

I Sandnes har Ap, Frp og Sp styrt sammen de siste fire årene, og har fortsatt flertall i kommunestyret med 25 av 49 mandater. Likevel har samarbeidspartiene bestemt seg for å sette seg ned med FNB, som gjorde et brakvalg med 9,2 prosent av stemmene.

Dersom ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) får med seg FNB i samarbeidet, vil dagens flertall ha solide 30 av 49 seter.

Ifølge Stavanger Aftenblad har både Senterpartiet og Fremskrittspartiet blitt invitert til Høyre-forhandlinger, men begge takket nei. Dagens varaordfører Borgli (Frp) ble sågar tilbudt muligheten til å bli ordfører av Høyre to uker før valget.

- Jeg har fått så mange tilbud, også om å bli ordfører, men så lenge Høyre og Fremskrittspartiet ikke har flertall eller kan få med seg andre partiet i et forsøk på å få flertall, så er ikke dette aktuelt, sier Borgli til Aftenbladet.