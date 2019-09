Enighet i Stavanger: Slik skal MDG og FNB samarbeide om makten

Stavanger-politikerne kutter i lønna til ordfører og varaordfører, og vil bruke mindre penger på reiser og alkohol.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen): Maktskiftet i oljehovedstaden er et faktum: Etter 24 år med Høyre-styre i Stavanger, har Ap, SV, MDG, Rødt, Sp og FNB kommet til enighet om hvordan de vil styre Stavanger de neste fire årene.

- Partiene har forhandlet seg frem til et solid politisk fundament som skal legges til grunn for politikken som føres de neste fire årene, skrev vordende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) da hun kalte inn til pressekonferanse i Byparken i Stavanger mandag.

Blant annet er de enige om å kutte i lønna til ordfører og varaordfører, samt å redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab.

«De styrende partiene vil kutte utgiftene til folkevalgte i perioden. Ordfører og varaordfører skal ned i lønn, og kommunen skal bruke mindre penger på reiser og alkohol til folkevalgte. Det er også et mål å redusere lønningene til kommunens toppledere på sikt», står det i Stavanger-plattformen.

Partiene vil også arbeide for å fjerne bomavgiften i deler av helgen, vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i Stavanger sentrum og innføre gratis skolemat.

Her er noen av hovedpunktene i den politiske plattformen:

Byutvikling, bolig og samferdsel

* Cruiseskipene skal ut av Vågen, og antall anløp skal ned.

* Arbeide for å fjerne bomavgift i tidsperioden fra kl. 1900-0700 på hverdager, med unntak av bommen på E39 Forus.

* Arbeide for å fjerne bomavgift fra lørdag kl. 1600 til mandag morgen kl. 0700.

* Arbeide for å redusere maksimum bompasseringer per måned ned fra 75 til 60.

Klima og miljø

* Innføre klimaregnskap og klimabudsjett.

* Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse.

* Ha nullvisjon for nedbygging av matjord og gjennomgå kommuneplanen for å vurdere om områder kan tilbakeføres til LNF.

* Innføre bilfrie gater i henhold til de føringer som ligger i Sentrumsplanen.

* Vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i sentrum.

* Ha som mål å bygge 50 km sykkelvei i løpet av perioden.

* Utvide tilbudet med bysykler med mål om at det i alle sentrumsnære kommunedeler ikke skal være mer enn 400 meter til nærmeste bysykkelstativ.

VEIVALG: At FNB-topp Frode Myrhol (bildet) gikk til venstresiden i stedet for høyresiden etter brakvalget i Stavanger, har falt noen tungt for hjertet. Her sammen med samarbeidspartnerne Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Daria Maria Johnsen (MDG). Foto: Magnus Ekeli Mullis

Oppvekst, barn og unge

* Øke rammene til skoler og barnehage.

* Senke SFO-prisene.

* Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig.

* Bygge ny sentrumsnær barnehage.

* Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer.

* Øke bemanningen i barnevernet.

* Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser.

Velferd og omsorg

* Gi sykehjemsplass til alle som trenger det.

* Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

* Øke bemanningen på legevakten, og beholde legevaktbåt i Ryfylke.

* Ha eget kjøkken på alle nye sykehjem.

Næring og arbeid

* Profilere Stavanger for å tiltrekke internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og utadrettet næringsavdeling.

* Forsterke arbeidet med å få flere statlige arbeidsplasser til kommunen.

* Satse på bedre språkopplæring.

Arbeidsliv

* Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger.

* Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift.

* Ha et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag etter dialog med de ansatte, og på et utvalgt arbeidssted i kommunen.

* Kutte i utgiftene til folkevalgte og i lønnen til ordfører og varaordfører.

* Redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab.

Kultur, idrett og frivillighet

* Arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater.

* Styrke svømmetilbudet i kommunen gjennom å bygge hev/senk-svømmeanlegg.

* Opparbeide flere utendørs treningsanlegg.

Les også: Enighet om rødgrønt styre i Trondheim

Oppsiktsvekkende FNB/MDG-samarbeid

Flertallspartiene vant 38 av 67 plasser i Stavanger kommunestyre, og får i tillegg støtte av KrF, som har inngått et valgteknisk samarbeid med byens nye flertall. Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun blir ordfører, mens Senterpartiets Dagny Sunnanå Hausken blir varaordfører.

Høyre har hatt ordføreren i Stavanger sammenhengende siden 1995, og de siste åtte årene har Christine Sagen Helgø (H) vært ordfører. Høyre, Frp, Venstre, Krf, Senterpartiet og Pensjonistpartiet har styrt byen sammen siden 2015.

Det vakte oppsikt da det ble klart at FNB og MDG ville inngå samarbeid i Stavanger, og flere av FNB-velgerne på Facebook-siden 'Bomfritt Jæren - Nok er nok' uttrykte sin skuffelse over det blivende samarbeidet. FNB gjorde et brakvalg, og kapret 9,2 prosent av stemmene i Stavanger - og ble tredje største parti. MDG fikk 6,5 prosent av stemmene, og er byens femte største parti.

Les mer: Dramaet i kulissene: Venstre knallhardt ut mot FNB-spill og paniske samarbeidspartier