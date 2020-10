Enighet i tyskervits-saken: – Beklager

UiB beklager overfor professoren.

Det var i juni at universitetsavisen Khrono kunne melde om at en tysk student følte seg trakassert og hadde varslet inn professor Svein Larsen for en hendelse som skjedde under en forelesning i august 2019.

Larsen skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen», hvorpå store deler av salen skal ha ledd.

Det fikk den tyske studenten til å reagere:

– Jeg opplevde det som om hensikten var å nedverdige meg personlig og som student, samt å få fram professorens mening om at det var for mange tyskere ved fakultetet, sa studenten til Bergensavisen i august.

Institutt- og fakultetsledelsen tok klagen alvorlig. Fem dager etter forelesningen sendte dekanen et brev til studenten der hun beklaget professorens uttalelser, meldte Khrono i juni.

Dekanen understreket ifølge brevet: «Vi som fakultet er stolt av å være et inkluderende og trygt miljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering.». Dekanen beklaget også hendelsen på vegne av Larsen. Det opprørte professoren:

— De umyndiggjør meg ved å beklage mine ytringer overfor studenten bak min rygg, sa han til avisen den gang.

Sykemeldt

Den tyske studenten som klaget inn professorens vitsing og uttalelser, fikk etter krav fra sin advokat en kompensasjon på 10.000 kroner for blant annet sterkt mediepress i saken. Ifølge Bergensavisen ble studenten også 50 prosent sykemeldt fra jobben.

Universitetet i Bergen betalte også utgiftene til studentens advokat, Birthe Eriksen, i forbindelse med saken, og fakultetsledelsen beklaget vitsingen på professorens vegne.

I september i år ble det kjent at Larsen hadde skaffet seg advokat, nemlig Torkel Tveit. Khrono melder at Tveit i et ni siders langt brev mente at flere av uttalelsene som universitetsledelsen hadde kommet med om professoren i mediene var ærekrenkende, blant annet antydninger om at han ikke hadde folkeskikk.

Advokaten mente også at UiB hadde lagt begrensninger på professor Larsens ytringsfrihet.

– Beklager

Nå har UiB lagt seg flat overfor professoren, bekrefter rektor Dag Rune Olsen overfor Khrono:

— Jeg kan si det samme som vi tidligere har sagt: Det har vært en kjelkete håndtering av denne saken fra UiBs side. Og jeg beklager at vi ikke har klart å håndtere saken bedre. Måten UiB har håndtert saken på kan ha vært med på å eskalere den, sier rektor Olsen og gjentar:

— Svein Larsen har ikke mobbet og trakassert studenten ved å fortelle den såkalte tyskervitsen.

Han sier at både studenten og professoren har hatt det vanskelig under denne saken. Ifølge Khrono er sistnevnte tilfreds med situasjonen, og håper nå å legge den bak seg.