Enighet om skisse til statsbudsjettet for 2019 - fjerner 350 kronersgrensa

Tirsdag kveld ble KrF og regjeringspartiene enige om statsbudsjettet.

SISTE: Pressekonferansen er forsinket. Etter hva Nettavisen forstår er det Frp som ikke er ferdige med sitt gruppemøte.

STORTINGET (Nettavisen): Regjeringspartiene og KrF er blitt enige om en skisse for statsbudsjettet for 2019.

Klokken 19 - ni timer etter den opprinnelige fristen, var en skisse klar.

Like før partene møter pressen klokken 21, ble det klart at den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel fjernes, men først fra 1. januar 2020.

Det er KrF og regjeringspartiene blitt enige om:

- Barnetrygden øker med 1.000 kroner per barn per år.

- Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

- Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

- Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

- Alle som tjener mer enn 950.000 kroner får en skatteøkning, ifølge NRK.

- Totalt flyttes det på ca. 4,3 milliarder kroner i den nye budsjettenigheten.

Virke jubler

Hovedorganisasjonen Virke er på vegne av handelsnæringen svært fornøyd med at det trolig blir slutt på momsfritaket for netthandel fra utlandet.

Ifølge NRK er regjeringspartiene og KrF enige om å skrote grensen på 350 kroner for momsfri netthandel i budsjettavtalen som presenteres tirsdag kveld.

I GANG: Etter én times forsinkelse var endelig regjeringspartiene og KrF i gang med pressekonferansen.

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

Så ble de enige: Abid Raja (t.v.V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H) og Helge Andre Njåstad (Frp).

- Ikke et sekund for tidlig

«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i en pressemelding.

Ifølge NRK innebærer budsjettavtalen at 350-kronersgrensen først forsvinner fra 1. januar 2020.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig, slår Kristensen fast.

Mest sett siste uken