Enorm eksplosjon i Beirut - dramatiske bilder spres på nett

Det meldes om store ødeleggelser og et titalls til sykehus etter en kraftig eksplosjon i Beirut.

Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men øyenvitner forteller at røyk stiger opp fra en bygning. Eksplosjonen har forårsaket store materielle ødeleggelser i området, blant annet i redaksjonslokalene til avisen Daily Star , tvitrer en av avisens journalister.

Flere videoer i sosiale medier viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

Titalls til sykehus

Ifølge nyhetsbyrået AFP har eksplosjonen knust vinduene til flere bygninger i sentrum, og man kan se en kraftig røyksky over hele hovedstaden. Den kraftige eksplosjonen skal ha rystet hele byen som har over to millioner innbyggere.

Se den enorme eksplosjonen her:

Ifølge ubekreftede meldinger skal mennesker være fanget under ruiner i bydelen Karantina, der det både er boliger, gallerier, utesteder og industri. Det går også en trafikkert motorvei forbi området. Flere titalls mennesker skal være sendt til sykehus med skader.

BLODIG: En såret mann som får behandling på stedet i nærheten av hvor eksplosjonen fant sted. Foto: Anwar Amro (AFP)

I havneområdet

Expressens korrespondent Kassem Hamadé forteller til den svenske avisen at eksplosjonen kunne høres langt utenfor byen.

- Eksplosjonen skjedde på havnens containterterminal 12. Den kunne høres flere mil utenfor Beirut. Jeg er i den sør-libanesiske byen Sayda, og kjente at eksplosjonen skjedde i nærheten av meg, sier Hamadé til den svenske avisen.

Enkelte lokale medier melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en bygning der det ble lagret fyrverkeri, men dette er ikke bekreftet. Ifølge BBC har det også kommet rapporter om eksplosjon nummer to, men dette har ikke blitt bekreftet fra offisielt hold. AFP skriver også at det skal ha vært to eksplosjoner i hovedstadens havneområde.

(Nettavisen/NTB)