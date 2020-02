Enorm gresshoppeinvasjon sprer seg i rekordtempo

Den verste gresshoppeinvasjonen i Øst-Afrika på mange år har nådd sultrammede og krigsherjede Sør-Sudan.

Tidligere denne måneden gikk FN ut og advarte mot det de kalte en enorm trussel for flere land, nemlig gedigne gresshoppeinvasjoner som fortærer alt de kommer over av matavlinger.

Etter å ha fryktet spredning til sultrammede og krigsherjede Sør-Sudan, er gresshoppeinvasjonen nå et faktum også der.

Se video av gresshoppeinvasjonen øverst i saken.

6 millioner mennesker lider allerede under matmangel i landet. Tirsdag kveld kom meldingen om at gresshoppesvermene er observert i områder av Sør-Sudan som grenser til Etiopia, Kenya og Uganda.

Les også: FN advarer om enorm trussel: - Stille før stormen

Ørkengresshopper er en art som stort sett lever i ensomhet, inntil en kombinasjon av ulike forhold, inkludert varmt og fuktig vær, får dem til å formere seg og danne massive svermer. (NTB). Foto: Ben Curtis (AP)

Formerer seg i rekordfart

Gresshoppene spiser avlinger i raskt tempo og bidrar til en kraftig forverring av en allerede usikker matsituasjon.

På grunn av krig og stor matmangel er Sør-Sudan enda dårligere forberedt på en gresshoppeinvasjon enn de andre landene i regionen som er blitt rammet.

Ørkengresshoppen formerer seg i rekordfart og kan potensielt utgjøre en enorm trussel dersom de fortsetter å formere seg.

- Hver gang de formerer seg, øker bestanden med 20 ganger. En bestand på 20 vil øke til 400, deretter 8000, 160.000, 3.2 millioner, 64 millioner, 1.28 milliarder og så videre, sier avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Skrede Ottesen, til Nettavisen.

Les også: Corona-virus: Det hvite hus usikre på om Kina er helt ærlig

- Kan bli den mest ødeleggende i vår levetid

Tidligere denne måneden sa leder for FNs humanitære innsats (OCHA), Mark Lowcock, til Associated Press at utbruddet kan «utvikle seg til å bli den mest ødeleggende landeplagen med gresshopper som vi kan minnes i vår levetid, hvis vi ikke minker problemet raskere enn vi gjør for øyeblikket».

FN anslår at det kan være 500 ganger så mange gresshopper til sommeren hvis omverden mislykkes med å stanse ørkengresshoppene fra å formere seg ytterligere i regionen.

Les også: Dette er klima og CO2-tallene som sjelden blir snakket om

Småfly sprayer gift over en sverm av ørkengresshopper nord i Kenya lørdag. Eksperter mener dette tiltaket er den eneste effektive måten å bekjempe skadedyrene på. Foto: Ben Curtis (AP)

Verste gresshoppeinvasjonen på 25 år

Svermene som nådde Øst-Afrika i januar, er de verste på 25 år, og i enkelte områder de verste på 70 år. Den enorme mengden skyldes værforhold som er gunstige for gresshoppenes formering, og eksperter knytter fenomenet til klimaendringene.

En ny gresshoppeinvasjon vil trolig ramme regionen innen få uker.

Svermene kan inneholde opptil flere hundre millioner gresshopper som er i stand til å tilbakelegge 150 kilometer på én dag, i et nådeløst jag etter å spise og formere seg, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Kenya, Etiopia, Somalia, Uganda, Sudan og Eritrea er blant landene som er rammet. FAO har også advart om betydelig formeringsaktivitet av gresshopper i India, Iran og Pakistan, Egypt, Saudi-Arabia og Jemen.

(©NTB)

Les også: Norske delegater bodde på hotell i New York til 7000 kroner natten

SPRER SEG: Gresshoppeinvasjonen har blant annet rammet Somalia. Her er utsendinger fra FNs matorganisasjon på besøk i Garowe i Puntland tidligere i februar. Foto: Ben Curtis / AP / NTB scanpix