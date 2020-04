Enorm kø hos Cutters: - Dette er nytt

Å sette seg i frisørstolen er ikke det samme som før.

AKERSGATA (Nettavisen): Endelig, vil mange si! Mandag åpner frisørsalongene igjen, etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Hos Cutters i Akersgata er det kø mandag morgen.

Frisør Srdjan er lykkelig over igjen å kunne ta imot kunder og viser frem at like etter klokken 10, har 103 personer registrert seg.

- Hva møter kundene som er nytt?

- Se alt utstyret her, sier han - og viser oss en rikelig beholdning med antibac og klorin, samt éngangskapper, sier han og vifter med kammen.

- Vi kommer til å rengjøre alle redskap før og etter hver kunde med antibac og vaske hele lokalet med klorin hver 3. time. Kundene må betale via Vipps eller med Cutters-appen, sier Srdjan.

Nenad er glad han fikk time mandag. - Jeg pleier å klippe meg en gang i måneden, forteller han. Foto: Heidi Schei Lilleås

Cutters følger disse retningslinjene når de nå åpner.

- Ikke det verste å vente på

Kunde og venn Nenad er glad salongen er åpen, mer sier at å vente på en hårklipp ikke er det verste.

- Det er verre å ikke få være sammen med venner og familie og for alle dem som mister jobbene sine, reflekterer han.

Det er mange som er utålmodige etter en klipp hos Cutters. Foto: Heidi Schei Lilleås

Hos Cutters henger de i stroppen, noen kunder gir opp og forlater stedet.

- Jeg prøver heller igjen i morgen, sier en eldre mann.

- Bursdag på to måter

En litt mer ivrig kvinne er glad for å kø-nummer 105.

- Fra klokken 09 har vi hatt kø og vi venter full dag - med alle som nå ivrer etter å klippe seg, sier den glade frisøren Srdjan til Nettavisen.

Her går klippen unna - på bare 15 minutter.

- Er det å kunne åpne igjen som bursdag for dere?

- Ja, faktisk - vi åpnet nemlig 24. april for to år siden, så dette er bursdag på to måter.

Slik er ventetiden hos Cutters mandag klokken 11: