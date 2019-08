EØS-sjokk i egne rekker: Trenden er økende

Sik svarer Sp-leder Tryge Slagsvold Vedum på utviklingen.

ARENDAL (Nettavisen): Senterpartiet (Sp) er i vinden som aldri før, og onsdag kommer NTB med en fersk måling som viser en uvanlig utvikling for partiet som kritiserer EØS titt og ofte.

Ifølge undersøkelsen sier 45 prosent av Sps velgere at de støtter avtalen, mens bare 34 prosent sier de er imot.

Nettavisen møtte Vedum og spurte om hans kommentar til at 45 prosent sier de støtter avtalen.

- Det som er den store debatten nå, er om vi skal gi fra oss mer nasjonal kontroll på energipolitikken, innleder Vedum.

- Der har vi vært veldig tydelige på at det er uklokt, når vi ikke er EU-medlem, at regjeringen og Ap gir fra seg makten på et så viktig område, sier Vedum til Nettavisen.

- Vi vil ha bedre avtaler med EU

- Men det at så mange av dine nå støtter EØS-avtalen, hva synes du om det?

- Det vi skriver i vårt program er at vi på sikt vil ha bedre avtaler med EU, og det er det vi har handlefriheten til, mener Vedum.

- Jeg synes det er så rart at ikke Høyre, Frp og Ap ser dette. Det er uklokt, gjentar Vedum.

- Men er du overrasket over denne utviklingen i ditt eget parti?

- Hvis du leser vårt program, så sier vi et krystallklart nei til EU-medlemskap. Vi må ha bedre avtaler.

- Men det at 45 prosent av dine sier de støtter - eller delvis støtter - EØS-avtalen, hvordan synes du det er?

- Det som er så bra med Norge, er at vi har avtaler med EU. Og vi skriver i vårt program at vi ønsker bedre avtaler med EU, gjentar han.

- Sp er krystallklare

- Men når 45 sier ja og 34 prosent nei i Sp, kan vi tolke det slik at dette er det indre uenighet om?

- Sp er krystallklare: Vi er helt krystallklare på at vi ikke ønsker norsk EU-medlemskap, og så står det i vårt program at vi ønsker å få på plass bedre avtale med EU. Vi har nasjonal handlefrihet og må ikke gi fra oss makten på energiområdet.

- Helt til slutt, er du bekymret over utviklingen i eget parti?

- Heldigvis er det slik at 70-80 prosent på målinger sier tvert nei til EU-medlemskap. Vi har veldig stor støtte i diskusjonen om at vi ikke må gi fra oss energimakten og så skal vi jobbe for bedre avtaler med EU, gjentar Vedum.

Økt tilslutning

I løpet av det siste året har oppslutningen om EØS-avtalen økt i befolkningen, og siden november i fjor har den ligget på minimum 60 prosent, ifølge siste måling i mai i år. Samtidig ligger andelen som er uenig i at Norge skal delta i EØS, på 17 prosent i maimålingen.

Undersøkelsen fanger også opp oppslutningen om avtalen i de ulike partiene. I alle partiene er det flere EØS-tilhengere enn -motstandere.

Blant Arbeiderpartiets velgere har støtten ligget på minimum 70 prosent siden oktober i fjor, men i mai var den økt til 75 prosent.

Også blant Fremskrittspartiets velgere har EØS-støtten økt, fra 42 prosent i juli i fjor til 59 i mai.

Året sett under ett er Rødt splittet på midten, med 38 prosent for og 39 prosent mot EØS-avtalen, mens Sp har 43 prosent for og 35 prosent mot.

Fylkesvis er oppslutningen om avtalen størst i Oslo, med 67 prosent, og minst i Finnmark, med 42 prosent.

Det er NHO som i samarbeid med Ipsos Norge hver måned kartlegger nordmenns holdning til EØS-avtalen, som i 25 år har regulert Norges forhold til EU.

1.000 respondenter svarer på spørsmålet om hvor enige eller uenige de er i påstanden «Norge bør fortsatt delta i EØS-samarbeidet».