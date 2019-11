Justisminister William Barr sier dødsfallet til Jeffrey Epstein kom som en følge av en serie med tabber.

NEW YORK (Nettavisen): Spekulasjoner og konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til den dømte, sextiltalte og avdøde mangemilliardæren Jeffrey Epstein gjør at justisministeren nå går ut og kommenterer dødsfallet ytterligere.

Denne uken ble det også klart at to fengselsbetjenter er siktet for dokumentforfalskning i forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein, som ble funnet død på sin celle 10. august i år.

Ble tatt av selvmordsvakt

Epstein ble satt på selvmordsvakt etter at han ble funnet på celle gulvet med skader i nakken etter et selvmordsforsøk 23. juli i år.

Han ble derimot tatt av selvmordsvakt en uke før han ble funnet død, men han skulle likevel sjekkes på hvert 30. minutt. Det ble også da påkrevd at han skulle ha en annen person i cella, men han ble flyttet fra cella 9. august, dagen før Epstein døde.

De to fengselsbetjentene Tova Noel og Michael Thomas blir nå anklaget for ha sovet og surfet på internett etter møbler og motorsykler i stedet for å ha sett etter Epstein.

Her er Tova Noel (t.v.) og Michael Thomas (t.h.) på en rettstegning fra Federal Court i New York City tidligere denne uken. I midten sitter advokaten Montell Figgins. Foto: Tegning: REUTERS/Jane Rosenberg

I siktelsen som ble kjent denne uken, heter det at Epsteins celle ikke ble sjekket fra klokken 22 på kvelden den 9. august til klokken 06.00 på morgenen den 10. august.

Da hadde milliardæren tatt sitt eget liv, ifølge myndighetene.

I et intervju med Associated Press sier justisminister Barr at det var en serie med feil som gjorde at Epstein fikk muligheten til å ta sitt eget liv.

- Folk tenkte worst-case scenario

- Jeg kan forstå folk som umiddelbart tenkte worst-case scenario, fordi dette var «en perfekt storm av tabber», sier Barr til Ap.

Justisministeren er nå ute etter å dempe alle konspirasjonsteoriene som har oppstått i kjølvannet av dødsfallet.

- Bevisene peker mot drap

I et oppsiktsvekkende intervju på Fox News uttalte den berømte patologen Michael Baden at Epstein ikke tok sitt eget liv, men at han var utsatt for et drap.

Baden kom med flere betraktninger som han mener er merkelig og mistenksomme:

Brukne bein i halsen: Ifølge patologen hadde Epstein tre brukne bein i skjoldbruskkjertelen. Dette er brudd patologen aldri tidligere har opplevd i sine 50 år med å undersøke personer som har hengt seg selv. Han mener bein ikke brekker slik når man henger seg selv, men at det skjer i drapssaker.

I et oppsiktsvekkende intervju på Fox News for en måned siden uttalte den berømte patologen Michael Baden at Jeffrey Epstein ikke tok sitt eget liv, men var utsatt for et drap. Foto: Fox News

DNA-prøver som mangler: Flere DNA-prøver ble tatt av Epstein etter dødsfallet, men ingen av dem er blitt offentliggjort. Baden og Epsteins bror har gjort gjentatte forsøk på å få ut informasjon om prøvene, men uten hell.

Videokamera og vakter: Baden er svært kritisk til sammenbruddet i sikkerheten den aktuelle datoen Epstein døde. Han peker på «den ekstremt usannsynlige tilfeldigheten» at to vakter sovnet på jobben, samtidig med at videokameraene i Epsteins celler og i gangen ikke virket.

Kort tid etter dødsfallet ble kjent, kom nyheten om at to overvåkingskameraer ved avdøde Jeffrey Epsteins celle var ødelagte. Kameraene ble deretter sendt til FBI for undersøkelse. Kameraene var rettet mot blant annet Epsteins celle, der han ble funnet død 10. august.

Patologen uttalte til Fox News at han mener mektige personer kan ha vært involvert i dødsfallet.

Har personlig sett gjennom video-opptak

Etter at Epstein ble funnet død på cella, så den føderale fengselsetaten raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv, noe de også fikk medhold av rettsmedisineren i New York.

Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

Både president Donald Trump, tidligere president Bill Clinton og Storbritannias prins Andrew har tidligere vært venner med Epstein.

En av Epsteins forsvarere har også hevdet at Epsteins skader tyder på at han ble drept – ikke at han begikk selvmord.

For dempe disse konspirasjonsteoriene sier Barr til Ap at han nå, personlig, har sett gjennom alle sikkerhetsopptak i fengselet.

Justisminister William Barr sier til nyhetsbyrået at han kan bekrefte at ingen personer tok seg inn i området der Epstein var plassert den natten mangemilliardæren døde.

Til tross for dette sier justisministeren at de vil fortsette å etterforske dødsfallet. Blant annet ønsker de å komme til bunns i hvorfor Epstein ikke hadde en cellekamerat kvelden han tok sitt eget liv, spesielt siden han nettopp var tatt av selvmordsvakt.

- Jeg tror det var viktig å ha noen der inne med ham og vi undersøker nå hvorfor det ikke skjedde, og jeg tror at enhver indikasjon her viser at vi tabbet oss ut. Systemene som skulle påse at det ble gjort, ble ikke fulgt, sier Barr.