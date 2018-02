Er det mye seksuell trakassering i Norge?

Skal kartlegge Metoo-omfanget i hele Norge.

#Metoo-kampanjen har vært omtalt som et potensielt vannskille, et tydelig «før- og etter»-fenomen, når det kommer til økt bevissthet rundt seksuell trakassering.

Kampanjen har handlet mye om tilstanden i underholdningens- og politikkens verden, mens det i liten grad har handlet om situasjonen for folk flest.

Det vil nå Amedias 63 lokalaviser og Nettavisen å gjøre noe med. Vi ønsker å sette fokus på erfaringene både kvinner og menn fra hele landet, i alle typer yrker, har med seksuell trakassering.

Selve undersøkelsen, som du finner her, er nettbasert og tar bare noen få minutter å gjennomføre.

- Nettavisen ønsker at leserne skal dele sine metoo-historier. Undersøkelsen er selvfølgelig helt anonym, men man er også velkommen til å kontakte en av Nettavisens journalister hvis man ønsker det, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.

Til tross for et enormt fokus på seksuell trakassering de siste månedene, kan definisjonen på #metoo for noen fortsatt være uklar.

Carina Bredesen er en av koordinatorene for samarbeidsprosjektet mellom Nettavisen og de 63 Amedia-avisene.

- Med #metoo mener vi for enkelhets skyld en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme, forklarer Stephansen.

I Norge har det vært mye mye fokus på politikere, og i utlandet har det særlig vært mye oppmerksomhet på underholdningsbransjen. Nettavisen og en rekke av Amedia-aviser over hele landet ønsker å se på hverdagens #metoo - slik det oppleves av den vanlige Ola og Kari Nordmann.

Erik Stephansen, nyhetsredaktør i Nettavisen.

I tillegg til at hver av avis sender ut spørreskjema til sine lesere, gjennomføres det også en landsomfattende, representativ undersøkelse.



Nettavisen og Amedias lokalaviser ønsker å avdekke omfanget av seksuell trakassering i hele landet og i alle yrker.

Laster inn ...

Ved hjelp av denne kan man også si noe om omfanget av problemet.

Redaktør i Oppland Arbeiderblad Erik Sønstelie er initiativtaker til prosjektet.

- Med dette ønsker vi å sette dagsorden. Å gjøre Norge bedre. Å markere en felles parole. Vi skal rett og slett speile #metoo slik hele Norge ser det. Jeg håper leserne deler sine historier, sjefredaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad.

Det er denne avisen som har vært initiativtaker til prosjektet, og som allerede har fått omfattende respons fra sine lesere. Derfra var veien kort til at undersøkelsen nå er utvidet til hele Norge.

