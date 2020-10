Er det rart vi elsker ham, Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen gjør det han kan best. Og da er han ganske enkelt best.

Tittelkuttet ble sluppet for noen uker siden. Ga det oss en pekepinn om hvilken retning albumet ville ta? Yes. Hilsen The Boss.

Han har hele E Street Band med seg, men tar av med en låt han like gjerne kunne spilt inn aleine. «One Minute You’re Here» ville sklidd sømløst inn på «Tunnel of Love» (1987). Men så blir det E Street Band. I alle tenkelige varianter.

Dette er altså noe ganske annet enn «Western Stars". «Letter to You» er Springsteen på full fart tilbake til «The River» og «Born to Run». Jeg ser at noen klager over at Springsteen ikke «overrasker», hvilket selvfølgelig er noe forbanna tøv. Bruce Springsteen har rukket å bli 71 år gammel – og så skal han «overraske»? Spille noe «nytt», liksom?

Heldigvis er han for glup til å høre på slik dårskap. Ergo leverer han et lekkert Bruce Springsteen & E Street Band-album. Han synger stadig om de dagligdagse tingene. Hvis noen artist snakker på vegne av «folk flest», så er det Bruce Springsteen. Han misliker betegnelsen The Boss, og det skjønner jeg godt. For det er alle vi som utgjør flokken av helt vanlige folk som kan si – han er «vår mann».

Det sies at albumet er spilt inn i løpet av fire dager i studio. Mulig det. Men tro meg: E Street Band har øvd vel og lenge i forkant av innspillingene. Det er ikke mulig å få til et så overlegent resultat uten at det meste er innøvd til minste detalj på forhånd.

Jeg har egentlig ikke mer å si. Her får vi alt. Alle mulige typer «store» keyboards, inkludert Roy Bittans signatur-klokkespill, saksofon, doble gitarer, smått skranglete koringer fra Patti Scialfa, Little Steven og Nils Lofgren. Og for en vokalist han er, Bruce Springsteen. For en låtskriver. For en lyriker.

Selv Bob Dylan vil misunne ham «If I Was the Priest». For ikke å snakke om «Song For Orphans». Hjelpe seg, som noen har for vane å si det. Dette er så overveldende bra at det nesten er for mye å ta inn over seg i seine nattetimer.

I skrivende stund er det to timer til den siste president-duellen på TV – og jeg tenker: Et land som fostrer en mann som Bruce Springsteen – hvordan havna dette folket i en situasjon der de står i valget mellom Donald J. Trump og Joe Biden?

BRUCE SPRINGSTEEN

Letter to You

Sony Music